Scream VI: è arrivato il trailer italiano dell'atteso sequel newyorkese della saga!

Arriverà nei nostri cinema il 9 marzo Scream VI, atteso sequel della saga iniziata da Wes Craven e proseguita con successo dal collettivo Radio Silence. Ma intanto possiamo già vedere il trailer italiano.

I protagonisti, a partire da Jenna Ortega, ci avevano annunciato che Scream VI sarebbe stato decisamente più sanguinario e cattivo dei precedenti, e a giudicare dal trailer italiano appena uscito, sembra proprio che non mentissero! Nel trailer del film, che arriverà nei cinema italiani il 9 marzo, vediamo infatti un Ghostface perseguitare i nostri eroi non più per le strade della cittadina di Woodsboro ma nei negozi, sulla metro e nelle trafficate vie di New York. E stavolta il maniaco con la maschera sembra nascondere caratteristiche quasi soprannaturali, un po' come il Michael Myers di Halloween.



Scream VI: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film- HD

Scream VI: torna l'appuntamento col terrore

Se il trailer vi ha convinto e incuriosito (che scrive queste righe non vede l'ora di vederlo al cinema), vi ricordiamo la trama, necessariamente scarna (mica vogliamo rivelare troppo, no?) e il cast di questo nuovo capitolo di Scream: Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti lasciano Woodsboro per iniziare un nuovo capitolo a New York. Il resto... lo potete immaginare dal trailer. Ritornano in Scream VI Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere e Courteney Cox, insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.