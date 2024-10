Scream 7, Neve Campbell annuncia la data d'uscita ufficiale del prossimo film

News Cinema

Neve Campbell ritorna nel franchise horror in occasione di Scream 7, capitolo che ha ufficialmente annunciato la sua data d'uscita.

Ghostface sarà felice di sapere che, quando Scream tornerà sullo schermo, riporterà anche un volto ben noto al pubblico: Neve Campbell farà parte di Scream 7 e, per consolidare il suo ben gradito ritorno, ha annunciato la data d’uscita ufficiale negli Stati Uniti del prossimo capitolo horror. A quando nelle sale?

Scream 7, la data d’uscita conferma anche il ritorno di Neve Campbell

Spyglass Media Group e Paramount Pictures hanno annunciato a sorpresa la data d’uscita di Scream 7, che avverrà a qualche anno di distanza dal precedente Scream VI distribuito nel corso del 2023. La data fissata per le sale americane è quella del 27 febbraio 2026. E, come anticipa Neve Campbell via social: “Sarà un 2026 da urlo”. Campbell, che ha interpretato Sidney Prescott nei primi cinque film del franchise, tornerà dopo una breve pausa da Ghostface e si unirà ancora una volta alle folli dinamiche horror, seguendo le direttive di Kevin Williamson, che si occuperà della regia.





Guy Busick riprenderà il suo ruolo di sceneggiatore dopo aver lavorato al copione di Scream V e Scream VI. Per quanto riguarda invece Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, duo di registi che ha lavorato a Scream VI, in questo caso figureranno come produttori esecutivi con James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein coinvolti come produttori. Neve Campbell tornerà quindi nell’universo di Scream, dopo aver rifiutato il ruolo offertole per Scream VI. L’attrice aveva così motivato la sua scelta nel 2022 ai microfoni di People: “Non pensavo che ciò che mi veniva offerto equivalesse al valore che apporto a questo franchise, e che ho apportato a questo franchise, per 25 anni. Come donna in questo settore, penso che sia davvero importante per noi essere apprezzate e lottare per essere apprezzate”. In principio, Scream 7 avrebbe seguito quanto accaduto nel precedente capitolo, concentrandosi sulla storia delle due sorelle Carpenter interpretate da Jenna Ortega e Melissa Barrera. Ma dopo il licenziamento di quest’ultima, la storia è stata rielaborata e Neve Campbell è tornata nel franchise. “Adoro questi film, è così divertente farne parte, ne sono così grata. Non avrei mai potuto immaginare di far parte di un film che sarebbe durato così tanti decenni”, aveva rivelato a ET l’attrice, paragonando il suo ritorno in Scream 7 a quello di Jamie Lee Curtis nel franchise di Halloween.