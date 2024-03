Scream 7: Melissa Barrera, silenzio rotto sul licenziamento: "Non sto bene, cosa farei se mi chiedessero di tornare"

News Cinema

Melissa Barrera ha rotto il silenzio dopo il licenziamento da parte di Spyglass, che l'ha esclusa dal cast di Scream 7. L'attrice latinoamericana non ha passato un bel periodo eppure, di fronte all'eventualità di un ritorno nel franchise, lascia la porta socchiusa.

Il licenziamento di Melissa Barrera da parte di Spyglass ha scosso profondamente non solo la travagliata produzione di Scream 7, ma anche il mondo del cinema. La giovane attrice, star di Scream (2022) e Scream VI (2023) è stata esclusa dal franchise per aver pubblicato sui social alcuni commenti sul conflitto Israele-Hamas. Ai microfoni di The Hollywood Reporter, per la prima volta, la 33enne ha commentato il polverone che l'ha travolta, ammettendo di non aver passato un periodo facile.

Malgrado la sua carriera ne abbia risentito, costringendola ad abbandonare la saga che l'ha portata al successo, Barrera è convinta che sia un dovere di tutti parlare apertamente delle problematiche che agitano il mondo.

Niente di questa situazione mi rende felice. È stato tutto molto triste, perché tengo davvero, profondamente al franchise. È davvero brutto che sia dovuto succedere in quel modo. È sicuramente difficile, perché ero in uno stato d'animo molto confuso.

La star, ad ogni modo, ha potuto contare sul conforto e supporto di tantissimi fans e collaboratori, che non l'hanno mai abbandonata in quel periodo buio. "Sono stata molto fortunata - ha continuato commossa - Ho ricevuto tanto supporto dalle persone intorno a me: il mio team e, in particolare, i miei pubblicisti, che mi hanno sostenuto".

E se, un domani, si presentasse la possibilità di rientrare nel franchise di Scream, come reagirebbe? L'eventualità è remota, eppure, nel mondo del cinema, tutto è possibile. Questa è una lezione che Melissa ha imparato sulla propria pelle, dunque non esclude nulla. "Ho imparato che non bisogna mai dire mai, ma dovrebbero accadere molte cose affinché Sam tornasse. Per ora, voltiamo pagina, al prossimo capitolo, e poi vedremo cosa ci riserva il futuro."

A stretto giro dal licenziamento di Melissa Barrera, è arrivata la notizia che anche Jenna Ortega è fuori dal cast del nuovo capitolo della saga horror. Di lì a poco, ecco anche il forfait del regista Christopher Landon. Quando la produzione sembrava sul punto di andare in pezzi, tuttavia, la situazione si è risollevata. Al timone del progetto ci sarà Kevin Williamson. Non è tutto: la storica vittima di Ghostface, Neve Campbell/Sydney Prescott, ha confermato il ritorno nel franchise. Gira voce che potremmo leggere a breve lo stesso annuncio da parte di Courtney Cox, ma è ancora tutto da verificare.