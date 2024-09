Scream 7: Courteney Cox aggiorna sullo stato delle cose e sull'auspicato ritorno di Linus

News Cinema

Una delle incognite ancora da sciogliere per Scream VII è la presenza di Courteney Cox. Vediamo cosa ha detto in proposito l'attrice, non ancora scritturata ufficialmente, anche sul possibile ritorno del defunto Linus di David Arquette.

Torniamo a parlare di Scream 7, il tormentato sequel del rinnovato franchise legato ai primi film di Wes Craven di fine anni Novanta, passato di recente nelle mani del co-creatore Kevin Williamson. Ora, come sa chi ha visto i nuovi reboot, col ritorno del cast originale (meno Neve Campbell nel capitolo 6 per problemi legati al suo compenso), uno dei personaggi più amati della saga, lo sceriffo Dewey, il Linus di David Arquette, ha fatto una brutta fine nel quinto film. Ci sarà modo di riportarlo in vita, o meglio sullo schermo? Di questo, e del suoi coinvolgimento, ha parlato in questi giorni Courteney Cox, nella vita e nella serie ex moglie dell'attore e del personaggio, che ancora non è stata ufficialmente scritturata.

Courteney Cox sui ritorni di Scream 7

"Non sono stata ancora scritturata ufficialmente", ha precisato Cox, "Lo so, ma ci sarà un settimo Scream". Ad ogni modo niente paura, sarà solo questione di tempo ma Gale Weathers ci sarà ed è molto elettrizzata del fatto che Williamson sia alla regia del film. "Non poteva esserci scelta migliore, sarà divertente", ha detto. Uno dei motivi del ritardo nell'ufficializzare i personaggi storici della serie è il fatto che si sta ancora lavorando sulla sceneggiatura, sempre secondo l'attrice "Lo riscrivono continuamente. Non è che non so cosa succede". Quanto al ritorno di Linus dal mondo dei morti, queste le parole di Courteney Cox: "Capisco i motivi per cui l'hanno fatto morire, ma wow, quando si dice un personaggio che manca! Linus è così amato dai fan di Scream che devono trovare un modo". Del resto, la speranza è l'ultima a morire, anche al cinema. Le riprese di Scream 7, a quanto dichiarato da Neve Campbell all'annuncio del suo ritorno, tempo fa, dovrebbero iniziare a dicembre ad Atlanta ed erano state posposte di qualche mese proprio per gli impegni suoi e di Williamson. Il cast non è ancora stato dunque annunciato ufficialmente, anche se si sa che non torneranno Melissa Barrera e Jenna Ortega.