Scream 6 sarà molto più gore e action del precedente, parola di Jenna Ortega

Jenna Ortega, la giovane attrice protagonista di Mercoledì e di Scream, promette ai fan emozioni ancora più forti nel nuovo sequel.

Il 10 marzo 2023 è la data d'uscita mondiale annunciata per quello che al momento chiamiamo Scream 6, ovvero il film che continua la saga creata da Wes Craven, dopo il successo del sequel firmato dal duo Tyler Gillett/Matt Bettinelli-Olpin. A parlarne è la protagonista Jenna Ortega, la giovane e duttile attrice che dal 23 novembre vedremo anche nel ruolo di Mercoledì Addams nella serie Netflix diretta nei primi quattro episodi da Tim Burton. Parlando con ET Online, Ortega ha anticipato qualcosa sul tono del nuovo Scream, indirettamente confermando, per l'ennesima volta, l'assenza di Neve Campbell dal sequel, dopo l'abbandono dell'attrice per motivi economici.

Jenna Ortega promette uno Scream più gore ed action

Nell'intervista, partendo da una domanda sull'assenza di Sidney Prescott, Jenna Ortega risponde: "Penso di non poterne parlare troppo perché non è il mio personaggio. Ma dirò che in questo film succedono così tante cose, è così pieno di gore e di azione che credo che quasi non ci penserete. Ma è molto chiaro, ci sono dei riferimenti a Sidney, naturalmente. È bello perché nella sceneggiatura c'è ancora un atteggiamento protettivo ed è quello che gli attori provavano per lei, perché naturalmente la rispettiamo e desideriamo il meglio per lei. Ci manca e la pensiamo".

Quanto al tono del film, nella stessa intervista Jenna Ortega dice che presenta "forse la versione più aggressiva e violenta di Ghostface che abbiamo mai visto". E diciamolo, non è che le precedenti incarnazioni del killer mascherato ci andassero tanto per il sottile. La storia continuerà coi quattro sopravvissuti della strage del film precedente, che lasciano Woodsboro per iniziare una nuova vita a New York. Nel cast, oltre a Jenna Ortega che è Tara, ci sono anche Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Dermot Mulroney, insieme a Samara Weaving, Tony Revolori, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra ed Henry Czerny.