Scream 6: prima del trailer spunta una presunta foto del cast... tratta proprio dal trailer

Mentre il trailer per Scream 6 si dice molto prossimo, spunta su Twitter una foto del cast principale. Ovviamente non ufficiale ma che si dice sia tratta dal trailer.

Il nuovo Scream, chiamato per il momento Scream 6, uscirà nei cinema a marzo 2023 e a quanto pare il trailer è imminente. E proprio dal trailer, non sappiamo per quali vie, è tratto il fotogramma che mostra il cast principale del film di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nella foto vediamo Hayden Panettiere (è Kirby, personaggio apparso in Scream 4), Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e naturalmente Jenna Ortega (Tara) insieme alla new entry nella saga, Dermot Mulroney.

New SCREAM 6 photo via @UniHorror_:



Ghostface pointing a gun at someone in the bodega/store. This setting was shared through the official Scream TikTok as well as behind the scenes photos. #SCREAM6 pic.twitter.com/TJax7n84NR — TRISTAN 🩸 (@britneyvinyl) November 24, 2022

Scream 6: una foto ufficiale

Se i fan sul web sono scatenati a raccogliere anche il minimo indizio su Scream 6, la foto che vedete qua sotto è invece stata diffusa ufficialmente attraverso il Tik Tok del film, e mostra Ghostface in un negozio di alimentari, armato per una volta non di una lama ma di fucile. A questo punto aspettiamo il trailer a breve!