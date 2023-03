Scordato: Il trailer ufficiale della commedia di e con Rocco Papaleo

News Cinema

Scordato, commedia di e con Rocco Papaleo in concorso al Bif&st 2023, si mostra finalmente nel trailer ufficiale. Nel cast del film, la cantante Giorgia, al suo debutto come attrice.

Scordato - commedia di e con Rocco Papaleo - sarà al cinema dal 13 aprile. In occasione dell'ormai imminente uscita, Vision Distribution - casa di distribuzione del film - ha diffuso il trailer ufficiale della pellicola, che sancisce anche il debutto della cantante Giorgia al cinema.



Scordato - Trama e cast dell'ultima fatica di Rocco Papaleo

Scordato, prima di approdare nelle sale italiane, inaugurerà la sezione ItaliaFilmFest della 14ª edizione del Bif&st - Bari International Film Festival -, in programma dal 24 marzo al 1° aprile. La proiezione della pellcola è fissata per il 25 marzo, al Teatro Piccini. Rocco Papaleo, come si evince anche dalla sinossi ufficiale, interpreta un accordatore di pianoforti, Orlando, la cui vita è destinata a cambiare dopo l'incontro con la fisioterapista Olga:

La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L'insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e "contratto" che è oggi.

Giorgia, dopo lo straordinario successo della sua ultima apparizione a Sanremo, è quindi pronta a debuttare anche sul grande schermo, in veste di attrice ed autrice di un brano della colonna sonora, Tu sei una parte di me. Al suo fianco, oltre a Papaleo, troviamo poi Simone Corbisero, Angela Curri, Anna Ferraioli Ravel, Manola Rotunno, Eugenia Tamburri, Marco Trotta, Antonio Petrocelli, Giuseppe Ragone, Jerry Potenza, Elisa Gallo e Iacopo Velardi. Scordato è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Papaleo insieme a Valter Lupo e segna il ritorno dietro la macchina da presa dell'attore dopo circa sette anni - nel 2016 ha infatti diretto Onda su Onda, terzo lungometraggio in cui si è cimentato anche con la regia, dopo Basilicata Coast to Coast ed Una piccola impresa meridionale. Per quanto riguarda invece la sua carriera attoriale, Papaleo era lontano dallo schermo dal 2021 - anno in cui ha preso parte a Si vive una volta sola di Carlo Verdone. Scordato - descritto dallo stesso regista ed attore come il suo "miglior film" - ha poi permesso al "suo" protagonista di riconnettersi con la sua terra e le sue radici, dal momento che stato girato in Basilicata, fra Maratea e Lauria - con una piccola sosta a Salerno. Appuntamento dunque al cinema, dal 13 aprile, con una delle commedie più attese dell'attuale stagione cinematografica.