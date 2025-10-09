Scirocco e il Regno dei Venti, in anteprima esclusiva una clip dal suggestivo film di animazione

News Cinema

Sarà al cinema dal 16 ottobre con il film di animazione Scirocco e il Regno dei Venti, dai produttori del premio Oscar Flow. Vi mostriamo in anteprima esclusiva una scena in italiano del lungometraggio di Benoît Chieux.

S'intitola Scirocco e il Regno dei Venti ed è un film di animazione a cura degli stessi produttori di Flow, recente premio Oscar: il film di Benoît Chieux si presenta come un affascinante incontro tra la tradizione occidentale e quella anime, e siamo lieti di presentarvi in esclusiva una clip in italiano del cartoon che sarà in sala dal 16 ottobre, distribuito da Trent Film. Dopo la sequenza, vi forniamo maggiori dettagli sulla fantasiosa storia che prenderà vita sul grande schermo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/scirocco-e-il-regno-dei-venti/63859/video/?vid=48097" title="Scirocco e il Regno dei Venti: Il Passaggio: Una Clip italiana in anteprima esclusiva del Film d'animazione - HD">Scirocco e il Regno dei Venti: "Il Passaggio": Una Clip italiana in anteprima esclusiva del Film d'animazione - HD</a>

Scirocco e il Regno dei Venti, la trama del film di animazione