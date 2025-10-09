Scirocco e il Regno dei Venti, in anteprima esclusiva una clip dal suggestivo film di animazione
Sarà al cinema dal 16 ottobre con il film di animazione Scirocco e il Regno dei Venti, dai produttori del premio Oscar Flow. Vi mostriamo in anteprima esclusiva una scena in italiano del lungometraggio di Benoît Chieux.
S'intitola Scirocco e il Regno dei Venti ed è un film di animazione a cura degli stessi produttori di Flow, recente premio Oscar: il film di Benoît Chieux si presenta come un affascinante incontro tra la tradizione occidentale e quella anime, e siamo lieti di presentarvi in esclusiva una clip in italiano del cartoon che sarà in sala dal 16 ottobre, distribuito da Trent Film. Dopo la sequenza, vi forniamo maggiori dettagli sulla fantasiosa storia che prenderà vita sul grande schermo.
Scirocco e il Regno dei Venti, la trama del film di animazione
Scirocco e il regno dei venti, premio del pubblico ad Annecy 2023, è diretto dal Benoît Chieux che già collaborò alla sceneggiatura di Mià e il Migù (2010) e racconta di Juliette e Carmen, due sorelle che giungono nel Regno delle Correnti d'Aria tramite un passaggio segreto: lì si ritrovano trasformate in gatte, costrette a rivolgersi al signore dei venti, Scirocco, per cercare di tornare a casa. Un'avventura a base di coraggio, amicizia e magia le attende, in una storia retta dai temi della libertà e della sorellanza, in nome dell'immaginazione.
Con quest'uscita Trent Film continua il suo sostegno al cinema d'animazione autoriale e poetico, dopo le eccellenti proposte di Yuku e il fiore dell'Himalaya e Una barca in giardino. In questo caso, il regista Chieux mira a un incontro tra lo spirito anime di Hayao Miyazaki e il gusto occidentale. Ma come si realizza un film su ciò che non si vede, sul vento? Benoît spiega: "Il vento è presente sotto diverse forme: la presenza visiva delle nuvole, la personificazione della tempesta, il suono, la musica… Scirocco è semplicemente un viaggio, con tutto ciò che questo termine implica: imprevisto, casualità e apparente inutilità. Ho voluto fare un film vivo, frizzante, folle e generoso nei confronti dello spettatore, con l’esigenza di allontanarmi dal già visto, in ogni momento. [...] Rappresentare ciò che non esiste è una delle mie ossessioni da regista: mostrare il vento in animazione è una sfida straordinaria".