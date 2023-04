School of Rock, Jack Black sta programmando la reunion per il 20°anniversario!

News Cinema

Jack Black ha rivelato di avere tutte le intenzioni di festeggiare il 20° anniversario di School of Rock con una reunion del cast in grande stile. Arrivato al cinema nel 2003, il film compirà 20 anni il 3 ottobre, data d'uscita statunitense della pellicola.

Nel film, Black interpreta Dewey Finn, un musicista rock fallito che si improvvisa supplente di una prestigiosa scuola, nel dispetato tentativo di guadagnare qualcosa ed evitare anche lo sfratto. Disilluso e deciso a lavorare con i suoi alunni il meno possibile, Dewey ne scoprirà invece l'insospettabile talento musicale e avrà un'idea geniale: mettere su una rock band con la quale partecipare alla competizione cittadina e vincere, dimostrando a tutti di non essere un fallito. A distanza di quasi 20 anni, School of Rock è ancora una delle commedie musicali più divertenti di sempre, in parte anche grazie al personaggio interpretato da Black.

L'attore, intervistato da Entertainmente Tonight e impegnato nella promozione di Super Mario Bros. - Il film, nel quale presta la voce al personaggio di Bowser, ha dichiarato che sta pianificando una reunion per i 20 anni del film con il cast! Anche nel 2013, per il 10°anniversario si era tenuto un evento simile a Austin, in Texas. Per quell'evento, Black, parte del cast di giovani interpreti, il regista Richard Linklater e lo sceneggiatore Mike White si ritrovarono alla proiezione speciale del film, tutti insieme riuniti sul red carpet. L'attore non ha saputo trattenere il suo entusiasmo al pensiero di ritrovare i giovani colleghi, ormai cresciuti, e infatti ha dichiarato:

"Tutti quei ragazzini, avevano 10 anni quando abbiamo girato quel film e ora avranno almeno 30 anni. Ci ritroveremo tutti insieme per il 20°anniversario del film. Non vedo l'ora di vedere come sono diventati dopo School of Rock"

Di School of Rock non è mai stato realizzato un seguito, nonostante i primi rumors già circolassero nel 2008, ma la commedia musicale è stata adattata per un musical rock a Broadway nel 2015 ed è stato tèportato in tour in diversi luoghi. Inoltre, Nickelodeon ha realizzato una serie tv nel 2016, un remake del film con protagonista Finn (Tony Cavalero) che ha ispirato un gruppo di studenti a rincorrere il loro sogno di diventare musicisti. Dopo tre stagioni, la serie si è conclusa nel 2018.