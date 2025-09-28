TGCom24
News Cinema

Scary Movie 6, Regina Hall anticipa le atmosfere da "grande reunion"

Cristina Migliaccio

Regina Hall non sta più nella pelle all'idea di tornare per un nuovo Scary Movie e ha rivelato che il prossimo film trasmetterà tutta questa energia.

Scary Movie 6, Regina Hall anticipa le atmosfere da "grande reunion"

Anche Scary Movie è di ritorno sul grande schermo, con un sesto film in fase di sviluppo che riporterà anche alcuni dei volti più apprezzati del franchise, incluse Anna Faris e Regina Hall. Quest’ultima, in una recente intervista, ha anticipato che l’atmosfera di Scary Movie 6 sarà esattamente come le precedenti, fortemente nostalgica, come da “grande reunion”.

Scary Movie 6, Regina Hall anticipa l’atmosfera del prossimo film del franchise

Nato come parodia dei più grandi film horror degli ultimi decenni, Scary Movie è di ritorno al cinema con un nuovo film che molto probabilmente trarrà spunto dai classici horror intramontabili così come dalle recentissime proposte da grande schermo. Ma, a detta di Regina Hall, non rinuncerà a quell’atmosfera familiare che ci si aspetterebbe da Scary Movie e dal suo cast affezionato. Regina Hall, ad esempio, interpreterà di nuovo Brenda e si ritroverà ancora una volta sul set con la Cindy di Anna Faris. Pur conoscendo ancora pochissimo della trama del prossimo capitolo, Regina Hall ha raccontato a Collider di aver già dato un’occhiata alla sceneggiatura ed è certa che soddisferà le aspettative dei fan:

Ho letto la sceneggiatura. È divertente e fantastica. Sono davvero emozionata di lavorare di nuovo con Anna, con i fratelli Wayans e con così tanti membri del cast originale. È una grande reunion per tutti noi.

L’ultima volta che Regina Hall e Anna Faris hanno condiviso il set di Scary Movie era circa vent’anni fa con l’uscita di Scary Movie 4. Pur non potendo rivelare troppo di come le due amiche si ritroveranno nel sesto film, l’attrice ha aggiunto: “So che non possono andare bene da nessuna parte. Nessuno di quella troupe sembrava promettente. Non credo che nessuno stia cambiando il mondo, ma chi lo sa? Chi lo sa? Non vedo l'ora che i fan di Scary Movie lo vedano. È passato molto tempo, ma non vedo l'ora di rivedere Brenda. Wow. Mi chiedo: 'Brenda, cosa stiamo facendo adesso? Dove sei?'. Una delle cose belle di Scary Movie è che ci siamo sempre divertiti un mondo a realizzarli, quindi non vedo l'ora di vedere la parte divertente e di pensare a quanto ci divertiremo tutti a rivederci e a riunire la gang”. Il sesto capitolo del franchise ha già fissato la data d’uscita per giugno 2026.

Seguici su Google News
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
