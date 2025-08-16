Scary Movie 6, è ufficiale: Regina Hall e Anna Faris torneranno nel reboot dei fratelli Wayans!

News Cinema

È ufficiale: Anna Faris e Regina Hall torneranno in Scary Movie 6 e sono entusiaste di riprendere i ruoli di Cindy e Brenda. Il sequel dell'amato e dissacrante franchise, diretto da Michael Tiddes, uscirà nei cinema a giugno 2026.

Anna Faris e Regina Hall sono ufficialmente a bordo per l'attesissimo sequel di Scary Movie. La coppia si riunirà nel film, atteso per il 12 giugno 2026, dopo aver saltato il quinto film uscito nel 2013. A dare l'annuncio via Instagram è stato Marlon Wayans, icona del franchise davanti e dietro la macchina da presa. Wayans ha interpretato Shorty e, insieme al fratello Shawn, ha scritto i primi due Scary Movie. Il terzo fratello, Keenen Ivory Wayans, ha diretto entrambi i film.

In una dichiarazione congiunta a Deadline, Anna Faris e Regina Hall hanno affermato: "Non vediamo l'ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di riunirci ai nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon, tre uomini per i quali moriremmo letteralmente (nel caso di Brenda, di nuovo)". Scary Movie 6 sarà diretto da Michael Tiddes. Keenen Ivory Wayans torna come produttore con i fratelli Marlon e Shawn. "Non potremmo essere più entusiasti di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme - ha annunciato il trio ai microfoni di Deadline - Questo è un franchise che abbiamo creato più di 20 anni fa. Ricordiamo le risate della gente tra gli spettatori e speriamo che accada di nuovo".

Poco più di un anno fa, a luglio 2024, Anna Faris ha precisato, in un'intervista a People, che sarebbe tornata nel reboot solo se avesse accettato anche Regina Hall, che l'ha affiancata in ben 4 film della saga.

Mi piacerebbe molto lavorare di nuovo con Regina. La adoro. Ci faremmo ridere a vicenda tutto il giorno. Regina Hall sarebbe la mia risposta. E i soldi. Ma soprattutto Regina!

Scary Movie 6: cosa sappiamo sul ritorno dei fratelli Wayans?

Scary Movie è stato uno dei film horror R-rated con il più alto incasso di tutti i tempi. Il franchise è un punto di riferimento del genere parodia e, per anni, ha preso in giro con successo i più noti horror e thriller: Scream su tutti, ma, tra i cult presi di mira, ci sono Halloween, So cosa hai fatto, Nightmare - Dal profondo della notte, L'esorcista e molti altri. A distribuire Scary Movie 6 sarà Paramount, che recupera l'originaria tradizione 'estiva' del franchise. I primi due capitoli della saga, diretti da Keenen Ivory Wayans, sono infatti usciti a luglio del 2000 e del 2001. I film successivi hanno sparigliato le carte. Scary Movie 3 (2003) è arrivato nelle sale ad ottobre, mentre Scary Movie 4 (2006) e Scary Movie V (2013) hanno debuttato ad aprile.

Sono trascorsi più di 11 anni dall'ultimo lungometraggio del franchise ed è, al tempo stesso, la prima volta in 18 anni che i Wayan si riuniscono per scrivere una sceneggiatura originale. Secondo le indiscrezioni, stavolta la saga potrebbe canzonare moderni horror di culto come Hereditary, Babadook e M3GAN. Ad ogni modo, per ora, ogni dettaglio sulla trama è top secret. Il ritorno del cast originale conferma tuttavia le premesse degli sceneggiatori, che, a marzo, intervistati da People, hanno anticipato che il sequel avrà lo stesso tono folle e piccante dell'originale.