Scarlett Johansson e Miles Teller sostituiscono Anne Hathaway e Jeremy Strong nel cast di Paper Tiger di James Gray

Tra i film che verranno presentati ai distributori al Marché di Cannes c'è anche Paper Tiger, nuovo film di James Gray e nel cast accanto ad Adam Driver ci sono adesso Scarlett Johansson e Miles Teller.

Un paio di mesi fa vi avevamo dato notizia del nuovo film di James Gray dopo Armageddon Time, Paper Tiger. All'epoca era stato annunciato un cast diverso e le riprese avrebbero dovuto iniziare ad aprile. Ma nel cinema, come ormai sappiamo, non c'è alcuna certezza finché non ci si trova sul set e infatti oggi Deadline annuncia che il film inizierà le riprese il mese prossimo nel New Jersey e che al posto di Anne Hathaway e Jeremy Strong accanto a Adam Driver (confermato) ci saranno Scarlett Johansson e Miles Teller.

Paper Tiger: la trama e il cast del nuovo film di James Gray

Non torneranno dunque Anne Hathaway e Jeremy Strong, almeno stavolta, a lavorare con James Gray. I due attori hanno dovuto rinunciare al ruolo per i loro impegni in conflitto coi tempi delle riprese. Diciamo però che al regista non è andata male coi sostituti, Scarlett Johansson e Miles Teller. Il nuovo film di Gray viene descritto come "una storia tesa e realistica su due fratelli che perseguono il Sogni Americano e restano intrappolati in uno schema troppo bello per essere vero. Mentre cercano di farsi largo in un mondo pericoloso di corruzione e violenza, s ritrovano con le loro famiglie terrorizzati brutalmente dalla 'Mafiya' russa". Sono temi, questi, che Gray ha affrontato in alcuni dei suoi film precedenti e non vediamo l'ora di assistere a questo suo ritorno su argomenti che gli stanno a cuore e in cui sa sempre dare il meglio.

