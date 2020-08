Scare Me: il teaser trailer del film horror-comedy che ha spaventato e divertito il Sundance

News Cinema

Due scrittori, bloccati da una nevicata, decidono di spaventarsi a vicenda raccontandosi storie di paura che hanno la spiacevole tendenza a diventare reali. Scare Me sarà disponibile in streaming da ottobre negli USA sulla piattaforma specializzata Shudder.

È stato uno dei film che ha spaventato e divertito di più il pubblico del Sundance, lo scorso gennaio. Si chiama Scare Me, verrà distribuito in streaming da ottobre negli Stati Uniti da Shudder, piattaforma specializzata nel cinema di genere e di paura, e ve ne mostriamo un primo, divertente teaser trailer.

Horror venato di commedia, Scare me è scritto e diretto da Josh Ruben, che lo interpreta assieme a Aya Cash, e a Chris Redd e Rebecca Drysdale.

La storia - che ai tempi del Coronavirus e del lockdown assume una curiosa rilevanza - vede Ruben nei panni di Fred, un copywriter che decide di passare del tempo in un'isolata casa di montagna sulle Catskills per scrivere il suo romanzo. Lì conosce Fanny, che di mestiere scrive horror, e una sera, a causa di una grossa nevicata, si ritrova bloccato in casa con lei e senza energia elettrica. Per passare il tempo, Fred e Fanny decidono di spaventarsi a vicenda raccontandosi storie dell'orrore; che hanno, però, la spiacevole tendenza a diventare reali.

Scare Me: il teaser trailer del film horror di Josh Ruben

Scare Me: la trama ufficiale