Saw XI cancellato? La saga sarebbe arrivata a un punto morto: cosa sta succedendo?

Saw XI si sarebbe dovuto vedere nell'autunno del 2024, ma dopo un rinvio è sparito dai radar senza riprese. Bloody Disgusting ha indagato presso le sue fonti... e sì, il marchio è in una fase di stallo. Facile prevedere che prima o poi si sbloccherà, ma in quale modo?

Cosa sta succedendo a Saw XI? Se già l'annuncio di uno slittamento ci sembrò strano, considerando quanto queste produzioni siano di solito veloci e relativamente economiche, lo stallo è ormai evidente: nessuno sta girando il film che sarebbe dovuto uscire questo settembre, semplicemente non c'è nessun Saw XI. L'indefesso sito specializzato in film horror, Bloody Disgusting, ha indagato con le sue fonti anonime vicine alla Lionsgate... e il responso conferma i peggiori timori. La saga è inaspettatamente finita in un vicolo cieco produttivo.

Saw XI sospeso per screzi con la produzione, quando tornerà la saga al cinema?