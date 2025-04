Sarà Michael Sarnoski a dirigere Death Stranding

News Cinema

Da due anni in fase di sviluppo alla A24, l'adattamento di Death Stranding ha trovato il suo regista nell'autore di Pig, Michael Sarnoski.

Torniamo a parlare dopo diversi mesi di Deah Stranding, adattamento dell'omonimo videogame di Hideo Kojima, che è in preparazione alla A24 da un paio d'anni. A quanto pare è stato scelto l'uomo che siederà dietro la macchina da presa per portarlo al cinema. Si tratta di Michael Sarnoski, che si è fatto conoscere con l'interessante Pig, con Nicolas Cage, a cui ha fatto seguire il prequel A Quiet Place: Giorno 1.

Secondo quanto riporta Deadline sarà Michael Sarnoski a scrivere per il cinema e dirigere l'adattamento di Death Stranding. Il regista si trova attualmente in fase di post-produzione del suo nuovo film, Death of Robin Hood, sempre in casa A24. Al momento non si sa se alcuni degli attori famosi impiegati per il videogame lo interpreteranno anche al cinema, ma solo che il film di Sarnoski "si immergerà nei nisteri che circondano il Death Stranding - una catastrofica serie di eventi che hanno confuso i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti, trasportando creature da incubo in un mondo frammentato e sull'orlo del collasso". Anche se non abbiamo mai giocato a questo videogame, basta questa sinossi per farci venire l'acquolina in bocca. Aspettiamo a breve altre notizie.