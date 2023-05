Sanctuary - Lui fa il gioco. Lei fa le regole: una clip del film in anteprima esclusiva

News Cinema

Arriva al cinema il 25 maggio distribuito da I Wonder Pictures Sanctuary - Lui fa il gioco, lei fa le regole, un'opera prima molto interessante interpretata da Margaret Qualley e Christopher Abbott. Ve ne offriamo una clip in anteprima esclusiva.

Sta per uscire al cinema, il 25 maggio, con I Wonder Pictures, il film Sanctuary - Lui fa il gioco, lei fa le regole, opera prima dello sceneggiatore Zachary Wigon, che dirige un copione di Micah Blomberg, presentata alla scorsa Festa del cinema di Roma. A interpretare questo incontro a due tra una dominatrice sessuale e un ricco cliente, dai sorprendenti risvolti, sono due tra i migliori attor giovani americani: lei è Margaret Qualley, figlia d'arte di Andie McDowell, l'abbiamo vista in C'era una volta... a Hollywood di Tarantino, nei succinti panni della Manson girl che porta Brad Pitt al ranch, e qua è al suo primo ruolo da protagonista. Lui è Christopher Abbott, che ricordiamo nella serie tv Comma 22 e al cinema nell'horror di Brandon Cronenberg, Possessor. Vi offriamo una clip del film in anteprima esclusiva, in cui i protagonisti del film, Hal e Rebecca, discutono di quanto è venuto fuori in una loro precedente "sessione".



Sanctuary - Lui fa il gioco, lei fa le regole: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva - HD

Sanctuary: la trama e il trailer del film