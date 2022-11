Samuel L. Jackson risponde ai commenti di Quentin Tarantino sulla Marvel

News Cinema

Quentin Tarantino ha condiviso il suo parere in merito ai film Marvel e alle star collegate a quell'universo e Samuel L. Jackson, che ha recitato in molti film del regista ed è ben inserito nell'MCU, ha voluto dire la sua.

Dopo i commenti di Quentin Tarantino, alcuni attori dell’universo Marvel hanno avvertito il bisogno di scendere in campo e dire la loro. Prima Simu Liu, adesso anche Samuel L. Jackson: quest’ultimo ha dei trascorsi con Tarantino, che l’ha diretto in diversi film come Pulp Fiction, Django Unchained e The Hateful Eight. Riflettendo su quanto detto dall’acclamato regista di C’era una volta a… Hollywood, Samuel L. Jackson ha preso le difese dell’MCU dove ha interpretato per anni Nick Fury, personaggio indispensabile non soltanto per lo S.H.I.E.L.D. ma soprattutto per la definizione di altre trame (come Captain Marvel). Non è semplice collegare così tante storie tra loro rendendole armoniose e fruibili. Per questo, in una recente intervista, anche Samuel L. Jackson ha raccolto il guanto di sfida di Quentin Tarantino e ha spiegato perché secondo lui il Marvel Cinematografiche Universe è un’area perfettamente funzionale ad Hollywood.



Samuel L. Jackson replica ai commenti di Quentin Tarantino sulla Marvel

Quentin Tarantino si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul cinema di oggi. Nonostante sia sempre stato un fan dei fumetti, ha puntualizzato come la Marvel-izzazione di Hollywood oggi lasci molto poco spazio a tutti gli altri progetti per il grande schermo. In più, ha precisato che le vere star dell’MCU non sono gli attori in sé, bensì i personaggi che interpretano: ad esempio, non è Chris Evans ad essere popolare, ma Captain America. In un’intervista con The View, Samuel L. Jackson ha risposto ai commenti del regista spiegando il suo punto di vista:

Ci vuole un attore per interpretare quei personaggi particolari e il segno della fama è sempre stato cosa? Soltanto persone sedute sulle poltrone? Ma di cosa stiamo parlando? Non è una grande controversia per me riconoscere che questi attori siano star del cinema. Chadwick Boseman è Black Panther. Non si può dire che non lo sia e lui è una star del cinema.

Oltre all’interprete di Nick Fury, anche Simu Liu ha detto la sua circa i commenti di Quentin Tarantino. L’attore, protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ha precisato via Twitter:

Se i guardiani della celebrità cinematografica fossero stati Tarantino e Scorsese, non avrei avuto l’opportunità di far parte di un film da oltre 400 milioni di dollari.