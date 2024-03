Samuel L. Jackson e Vincent Cassel in Damaged: guarda il il trailer

News Cinema

Per la prima volta insieme in un film, i due attori sono dei detective impegnati nella caccia a un serial killer nella brughiera scozzese. Ecco trailer e trama di Damaged.

Due attori che non hanno bisogno di presentazioni.

Da un lato Samuel L. Jackson: l'uomo che da quando ha interpretato il Jules di Pulp Fiction, è entrato direttamente nell'empireo delle star cinematografiche senza passare dal via.

Dall'altro, Vincent Cassel: uno che dall'Odio fino ai recenti film sul Moschettieri è stato perfino in grado di non svanire nel ruolo di "marito di Monica Bellucci".

L'americano e il francese, come nelle barzellette, recitano assieme per la prima volta in un thriller che si intitola Damaged, e che li vede nei panni di due detective impegnati nella caccia a un efferato serial killer in quel della brughiera scozzese.

Co-produzione tra USA e Regno Unito, Damaged è stato scritto a sei mani da Paul Aniello, Gianni Capaldi e Koji Steven Sakai, mentre a dirigere troviamo Terry McDonough, regista inglese al suo esordio cinematografico dopo quarant'anni di esperienza nel settore televisivo, regista di episodi di serie come Breaking Bad, Better Call Saul, Cold Feet, Suits e molte altre.

Questo è il trailer ufficiale originale di Damaged (che varrebbe la pena vedere solo per verificare se Cassel fa l'accento scozzese), seguito dalla sua trama:





Quando un sadico assassino inizia a mietere vittime in Scozia, le autorità locali, terrorizzate, si rivolgono a Dan Lawson, un detective della polizia di Chicago che, cinque anni prima, aveva investigato una serie di omicidi che avevano con questi numerose analogie. Lì Lawson farà squadra con il collega scozzese Glen Boyd, e i due poliziotti, entrambi con un passato traumatico alle spalle, dovranno cercare di fermare l'assassino prima che faccia nuove vittime.