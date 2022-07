Samaritan: Stallone ironico e convincente supereroe nel trailer del film ad agosto su Prime Video

News Cinema

È arrivato il trailer di Samaritan, il film di Julius Avery con Sylvester Stallone supereroe in streaming su Prime Video dal prossimo 26 agosto.

Di Julius Avery avevamo già apprezzato Overlord, e adesso è arrivato il trailer del suo nuovo film, Samaritan, in cui Sylvester Stallone interpreta niente meno che un supereroe. Dalle prime immagini c'è davvero da sperare da questo action che può contare su un interprete iconico come Sly in un ruolo autoironico e su un villain straordinario come Pilou Asbæk e che arriverà in tutto il mondo su Prime Video il prossimo 26 agosto.



Samaritan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Samaritan: la trama ufficiale del film in arrivo su Prime Video

Scritta da Bragi F. Schut, che l'ha in seguito sviluppata anche in una serie di graphic novel, la storia di Samaritan vede il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) che inizia a sospettare che il suo vicino, il misterioso e solitario mr. Smith (Sylvester Stallone) sia un realtà una leggenda che si nasconde in bella vista. Venticinque anni prima, il super giustiziere di Granite City, Samaritan, venne dato per morto dopo una feroce battaglia in un magazzino col suo rivale, Nemesis. Quasi tutti sono convinti che Samaritan sia morto nell'incendio, ma alcuni nella città, incluso Sam, sperano che sia ancora vivo. Col crimine in crescita e la città sull'orlo del caos, Sam intraprende la missione di convincere il vicino ad uscire dal suo ritiro per salvare la città dalla rovina.