Samad: la sottomissione e la radicalizzazione in carcere in una storia dal sapore shakespeariano

Arriva oggi al cinema Samad, primo lungometraggio di finzione di Marco Santarelli, che racconta una rivolta in una prigione e parla dei problemi delle nostre carceri, di estremismo religioso e di libero arbitrio. Nel cast Roberto Citran e Mehdi Meskar.

Per fare il cinema del reale non occorre essere necessariamente documentaristi. Anche attraverso una storia ben costruita e la verità di un attore,è possibile fare un film di denuncia o più semplicemente politico, che prende una posizione o, al contrario, sceglie di non prenderla, oscillando fra due estremi, siano essi scelte di vita o precetti religiosi. In Samad, prima opera di finzione del documentarista Marco Santarelli, ci sono entrambi gli elementi, perché per i vecchi amici del protagonista essere mussulmani significa obbedire ad Allah e diffondere la sua parola ogni giorno, anche a costo di spacciare droga in un paese occidentale. È proprio commettendo quest'ultimo reato che Samad e quelli che lui chiama fratelli finiscono in carcere.

Samad, che studia e si laurea grazie a Padre Agostino, paga il suo conto con la giustizia e trova un lavoro onesto, ma un giorno torna in prigione per cercare di essere di ispirazione ai suoi ex compagni e si ritrova coinvolto in una ribellione. Già in questa premessa ci sono tutti i temi del film, che, pur strizzando l'occhio al filone carcerario, affronta lo spinoso argomento del sovraffollamento dei penitenziari e parla anche di discriminazione razziale e religiosa. Lo fa mettendo in campo le ragioni sia di chi domanda alla direttrice di un carcere: "Vi sembra giusto che voi abbiate la vostra chiesa e noi non abbiamo niente?", che di chi si affranca dalla Jihad a favore di un'esistenza pacifica.

Samad: l'idea del film e il trailer

Non è la prima volta che Marco Santarelli racconta il carcere. Il suo Milleunanotte, uscito nel 2012, parlava della tossicodipendenza e delle condizioni di vita dei detenuti stranieri nel carcere di Bologna. Nel 2015 è stata la volta di Dustur (Costituzione), che è stato premiato tanto in Italia quanto all'estero. Proprio durante la lavorazione di questo secondo documentario, il regista ha gettato il semino che poi è diventato Samad, come lui stesso ha spiegato:

Samad nasce durante le riprese del mio secondo documentario in carcere: Dustur . L'idea mi è venuta filmando ore e ore di incontri tra un volontario religioso di fede cattolica e un gruppo di detenuti musulmani, su temi legati ai principi della Costituzione italiana e delle Costituzioni arabe. Un confronto non facile, tra due mondi molto diversi, sconvolti dall'attentato alla sede del giornale satirico di Charlie Hebdo (2015). È da qui che parte Samad, una visione sul tema della "sottomissione" e della radicalizzazione in carcere.

Samad: Il Trailer Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Samad e la vita in carcere: un argomento spinoso

Il cinema italiano non sembra attratto più di tanto dal tema del carcere, tanto che possiamo considerare il bellissimo Ariaferma come un'eccezione. Qui il contesto è però molto diverso da quello in cui si muovono i personaggi del film con Silvio Orlando e Toni Servillo. Sostenuto da Antigone, l'associazione che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, Samad insiste sulla violenza delle guardie carcerarie, parla dei suicidi in cella e dell'immobilismo burocratico che impedisce un cambiamento in meglio. Nel film, tuttavia, i carnefici diventano vittime e viceversa, e allora il poliziotto cattivo si trasforma in un uomo che lavora in pessime condizioni, mentre i galeotti, "tenuti a catena come cani" tornano a parlare la lingua della violenza e del ricatto.

Samad, poi, parla del pregiudizio, duro a morire, nei confronti degli ex carcerati, che per il "mondo fuori" resteranno sempre persone che sono finite tra le sbarre. Come si fa allora a non ricadere nella delinquenza? L'unica possibilità sta forse nel lavoro degli educatori, che possono aiutare chi esce di prigione a rifarsi una vita. Anche Samad ne ha uno ed è il sopracitato Padre Agostino, e la cosa bella è che nella realtà uno dei ragazzi coinvolti nel film è riuscito ad affrancarsi e ha aperto un Caf, mentre un altro ragazzo lavora con una cooperativa come giardiniere.

Samad: la libera scelta e il limbo del protagonista

Samad somiglia un po’ a un dramma shakespeariano, dal momento che i detenuti che si ribellano sono dei predestinati e, una volta che le cose si complicano, la possibilità di una redenzione si allontana sempre più. Inoltre c'è il senso di colpa del personaggio principale Samad, che deve scegliere se essere mussulmano o cristiano (in casa ha una Bibbia), ostaggio o complice. Samad desidera essere semplicemente un uomo con un lavoro, ma per farlo è necessario che sia super partes, con gli svantaggi che ne derivano. Ecco quindi che si fa strada, ed è il tema più importante del film, la libertà di scelta o libero arbitrio. Samad sceglie la retta via, sceglie la pace, ma il viaggio verso questi due traguardi è difficile e il carcere diventa la metafora dei suoi conflitti interiori, così come la lingua che parla. Samad usa l'italiano, che diventa così la lingua del tradimento dei suoi amici. E a proposito di lingua, Marco Santarelli ha detto:

È stato un lavoro certosino, quello sulla lingua araba insieme ai ragazzi, per dar loro modo di trovare anche le parole giuste per esprimere il sentimento che serviva in scena.

Samad è nelle sale italiane da oggi, distribuito da Kavac Film in collaborazione con KIO film. Se colui che interpreta il protagonista, e che si chiama Mehdi Meskar, è un attore professionista, gli altri detenuti sono impersonati da non attori. Padre Agostino ha invece il volto di Roberto Citran, un attore che apprezziamo davvero tanto.