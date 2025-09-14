TGCom24
News Cinema

Sam Gamgee for President: Sean Astin è il nuovo Presidente del SAG-AFTRA!

Carola Proto

Sean Astin è stato eletto presidente del sindacato SAG-AFTRA. L'attore, che ha riportato una schiacciante vittoria sul suo avversario, succede a Fran Drescher ed è disposto a trattare con il famigerato sindacato dei produttori USA

Sam Gamgee for President: Sean Astin è il nuovo Presidente del SAG-AFTRA!

Il sindacato statunitense di professionisti dei media e dello spettacolo SAG-AFTRA ha un nuovo Presidente, e si tratta di un volto che gli appassionati di fantasy conoscono benissimo. Parliamo di Sean Astin, il Sam della trilogia del Signore degli Anelli che molti ricorderanno anche ne I Goonies. L'attore prenderà il testimone da Fran Drescher alias Tata Francesca e ha superato di molte lunghezze l'avversario Chuck Slavin. Quest'ultimo, infatti, ha ottenuto solo il 21% dei voti, giudicando la vittoria del collega una delusione e aggiungendo che Sean Astin fa parte di quella potente élite Hollywoodiana che cerca in ogni maniera possibile di influenzare coloro che votano al fine di esercitare il potere sull'industria dello spettacolo.

Sean Astin for President

Dovete sapere che Sean Astin conosce molto bene il lavoro del sindacato che rappresenta 170.000 professionisti del settore e che è nato nel 2012 dalla fusione della Screen Actors Guild e dell'American Federation of Television and Radio Artists. Sua madre Patty Duke è stata Presidente della Screen Actors Guild dal 1985 al 1888. Negli ultimi 6 anni Sean ha dedicato grande attenzione al SAG-AFTRA, diventandone il portavoce ufficiale durante lo sciopero del 2023 durato ben 4 mesi. In una recente intervista, l'attore ha raccontato che, durante la pandemia, ha trascorso ore su Zoom a portare avanti le rivendicazioni del sindacato, e quindi è convinto di essere la persona giusta per l'incarico di Presidente. Quando la notizia del suo successo ha cominciato a circolare, puntuali sono arrivate le congratulazioni da parte dell'avversario numero uno del SAG-AFTRA: l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, che raggruppa i produttori cinematografici e televisivi. "Non vediamo l'ora di lavorare con il Presidente Astin" – ha scritto in un'email il portavoce dell'associazione di categoria - "promuovendo la stabilità e creando opportunità lavorative per la nostra industria". In tutta risposta Astin ha dichiarato di essere disposto a trattare con l'opposizione "con mente aperta e cuore aperto" ma a patto che vengano rispettate la dignità dei lavoratori dello spettacolo e le loro legittime richieste.

L'ultimo film in cui abbiamo visto Sean Astin è stato Colpi d'amore, commedia con il Premio Oscar Ke Huy Quan.

