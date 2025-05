Ryan Reynolds al lavoro su un film che unirà Deadpool e gli X-Men

News Cinema

Ryan Reynolds non ha ancora rinunciato al suo Deadpool e starebbe lavorando ad un nuovo progetto corale dietro le quinte che coinvolgerebbe altri X-Men.

Ryan Reynolds torna al lavoro e non rinuncia al suo Deadpool. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, la star hollywoodiana è decisa più che mai a riportare il suo antieroe sboccato ancora una volta nelle dinamiche del MCU. Dopo il successo di Deadpool & Wolverine che ha macinato 1,3 miliardi di dollari al botteghino, Reynolds starebbe lavorando dietro le quinte ad un nuovo film che coinvolgerebbe non soltanto il suo Deadpool, ma anche alcuni membri degli X-Men.

Ryan Reynolds starebbe lavorando ad un nuovo progetto di Deadpool ed altri X-Men

Tempo fa, Ryan Reynolds aveva ammesso che non era suo interesse riportare Deadpool sullo schermo da protagonista indiscusso e il nuovo progetto a cui starebbe lavorando rafforzerebbe questa sua decisione. Come riferito da The Hollywood Reporter, l’attore starebbe lavorando al ritorno di Deadpool, ma in compagnia. Pare che stia valutando alcune idee per un nuovo film dedicato al suo mercenario sboccato ma insieme ad altri personaggi del franchise degli X-Men dopo il successo accanto a Wolverine. Il progetto non è stato ancora presentato ai Marvel Studios, siccome non è stato ancora finalizzato, ma dovrebbe coinvolgere diversi personaggi.