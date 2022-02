Russell Crowe nel cast di Kraven the Hunter targato Sony e Marvel

News Cinema

Russell Crowe si è unito al cast di Kraven the Hunter, il film del Sony's Spider-Man Universe affiliato alla Marvel. Protagonista rimane Aaron Taylor-Johnson.

Il cast di Kraven the Hunter, nuovo tassello del Sony's Spider-Man Universe (affiliato al Marvel Cinematic Universe ma da non confondersi con quello) si arrichisce della partecipazione di Russell Crowe. Il film sarà come sappiamo interpretato da Aaron Taylor Johnson nel ruolo del protagonista, per la regia di J.C. Chandor. Leggi anche Il Gladiatore 2, con Russell Crowe e Chris Hemsworth: potrebbe essere la volta buona per il sequel

Kraven the Hunter tra Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe: quando esce?