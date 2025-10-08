Russell Crowe e Rami Malek nel primo trailer ufficiale di Nuremberg
Diretto da James Vanderbilt, questo atteso film racconta del processo di Norimberga e soprattutto il confronto tra lo spietato gerarca nazista Hermann Göring e lo psichiatra americano Douglas Kelley, interpretati rispettivamente da Russell Crowe e Rami Malek. Ecco il primo trailer ufficiale di Nuremberg.
Dal 20 novembre 1945 al 1º ottobre 1946, nel palazzo di giustizia dell'omonima città tedesca, si tenne quello che è passato alla storia come il Processo di Norimberga, che vide venti gerarchi nazisti in vita o ritenuti alla sbarra per i crimini di guerra commessi, compresi e soprattutto quelli legati alla Shoah. Tra questi, uno dei più spietati ideologi e esecutori della barbarie nazista, figura chiave del regime di Hitler: Hermann Göring. A Norimberga venne coinvolto anche un giovane psichiatra dell'esercito americano di nome Douglas Kelley, che era incaricato di valutare lo stato mentale dei principali imputati per stabilire se fossero in grado di affrontare un regolare processo. Orgoglioso e elettrizzato per l'importanza del compito, Kelley si trovò però faccia a faccia con gli aspetti più neri e perversi dell'animo umano, e questo lasciò in lui un segno indelebile, tanto da morire suicida molti anni dopo, nel 1958, usando lo stesso identico veleno con cui proprio Göring si tolse la vita prima di essere impiccato. Al confronto tra questi due uomini è stato dedicato un libro, "The Nazi and the Psychiatrist" di Jack El-Hai, e ora quel libro è diventato un film che si intitola Nuremberg, di cui di seguito trovate il primo trailer ufficiale. Scritto e diretto da James Vanderbilt, il film vede Russell Crowe e Rami Malek rispettivamente nei panni di Göring e di Kelley. Del cast fanno parte anche Michael Shannon, Leo Woodall, Richard E. Grant, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, e Wrenn Schmidt.
Nuremberg sarà nei cinema americani dal 7 novembre, e vi aggiorneremo quanto prima sulla sua data di uscita italiana.