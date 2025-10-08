TGCom24
Home | Cinema | News | Russell Crowe e Rami Malek nel primo trailer ufficiale di Nuremberg
Schede di riferimento
Nuremberg
Anno: 2025
Nuremberg
News Cinema

Russell Crowe e Rami Malek nel primo trailer ufficiale di Nuremberg

Federico Gironi

Diretto da James Vanderbilt, questo atteso film racconta del processo di Norimberga e soprattutto il confronto tra lo spietato gerarca nazista Hermann Göring e lo psichiatra americano Douglas Kelley, interpretati rispettivamente da Russell Crowe e Rami Malek. Ecco il primo trailer ufficiale di Nuremberg.

Russell Crowe e Rami Malek nel primo trailer ufficiale di Nuremberg

Dal 20 novembre 1945 al 1º ottobre 1946, nel palazzo di giustizia dell'omonima città tedesca, si tenne quello che è passato alla storia come il Processo di Norimberga, che vide venti gerarchi nazisti in vita o ritenuti alla sbarra per i crimini di guerra commessi, compresi e soprattutto quelli legati alla Shoah. Tra questi, uno dei più spietati ideologi e esecutori della barbarie nazista, figura chiave del regime di Hitler: Hermann Göring. A Norimberga venne coinvolto anche un giovane psichiatra dell'esercito americano di nome Douglas Kelley, che era incaricato di valutare lo stato mentale dei principali imputati per stabilire se fossero in grado di affrontare un regolare processo. Orgoglioso e elettrizzato per l'importanza del compito, Kelley si trovò però faccia a faccia con gli aspetti più neri e perversi dell'animo umano, e questo lasciò in lui un segno indelebile, tanto da morire suicida molti anni dopo, nel 1958, usando lo stesso identico veleno con cui proprio Göring si tolse la vita prima di essere impiccato. Al confronto tra questi due uomini è stato dedicato un libro, "The Nazi and the Psychiatrist" di Jack El-Hai, e ora quel libro è diventato un film che si intitola Nuremberg, di cui di seguito trovate il primo trailer ufficiale. Scritto e diretto da James Vanderbilt, il film vede Russell Crowe e Rami Malek rispettivamente nei panni di Göring e di Kelley. Del cast fanno parte anche Michael Shannon, Leo Woodall, Richard E. Grant, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, e Wrenn Schmidt.
Nuremberg sarà nei cinema americani dal 7 novembre, e vi aggiorneremo quanto prima sulla sua data di uscita italiana.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Nuremberg
Anno: 2025
Nuremberg
Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
No Other Choice - Non c'è altra scelta, il trailer ufficiale del film di Park Chan-wook
news Cinema No Other Choice - Non c'è altra scelta, il trailer ufficiale del film di Park Chan-wook
Disney ha acquisito i diritti di Impossible Creatures di Katherine Rundell con un accordo a sette cifre!
news Cinema Disney ha acquisito i diritti di Impossible Creatures di Katherine Rundell con un accordo a sette cifre!
Il Professore e il Pinguino: la recensione del film con Steve Coogan ispirato a una storia vera
recensione Cinema Il Professore e il Pinguino: la recensione del film con Steve Coogan ispirato a una storia vera
Le pagine della nostra vita, Nicholas Sparks svela il regista horror che ha quasi adattato il film
news Cinema Le pagine della nostra vita, Nicholas Sparks svela il regista horror che ha quasi adattato il film
Sam Heughan rivela perché ha perso il ruolo di James Bond a favore di Daniel Craig
news Cinema Sam Heughan rivela perché ha perso il ruolo di James Bond a favore di Daniel Craig
John Wick potrebbe collaborare con la Gran Tavola nel quinto film? Il creatore risponde
news Cinema John Wick potrebbe collaborare con la Gran Tavola nel quinto film? Il creatore risponde
Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025
news Cinema Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025
Francis Ford Coppola e il casting call in Calabria per Distant Vision
news Cinema Francis Ford Coppola e il casting call in Calabria per Distant Vision
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Welcome
Caccia al tesoro
Prime
Serpico
La Ragazza di Stillwater
Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi
Misery non deve morire
3 Days to Kill
Fuori dall'Oscurità
Battleship
L'evocazione - The Conjuring
Una spia e mezzo
Film stasera in TV