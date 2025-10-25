TGCom24
Home | Cinema | News | Rosso: il corto horror WeShort Originals che capovolge una celebre fiaba è disponibile ora su Comingsoon.it
News Cinema

Rosso: il corto horror WeShort Originals che capovolge una celebre fiaba è disponibile ora su Comingsoon.it

2

Diretto da Lorenzo Puntoni, il cortometraggio Rosso è una fiaba rovesciata. Racconta di una strana figura che indossa una mantellina rossa e di un cacciatore che si ritrova ospite di una giovane donna nella sua casa nel bosco.

Rosso: il corto horror WeShort Originals che capovolge una celebre fiaba è disponibile ora su Comingsoon.it

Storie che lasciano il segno.
Con questo obiettivo prosegue la partnership tra WeShort e Coming Soon, ovvero valorizzare il cinema breve attraverso una nuova sinergia editoriale e distributiva mainstream. L’obiettivo è quello di dare voce alle storie più urgenti e autentiche del nostro tempo, raccontate con il linguaggio potente e immediato del cortometraggio.

Quella di Rosso è una storia che si ispira alla versione della celebre fiaba "Cappuccetto Rosso" scritta dall'autore francese Charles Perrault nel XVII secolo, ma si sviluppa e prosegue in una direzione opposta. Questa rilettura horror comincia in una radura, dove un gruppo di cacciatori si prepara a una battuta di caccia. Uno di loro si lancia all’inseguimento di una figura misteriosa, incappucciata di rosso e con una maschera da lupo, ma ne perde le tracce. Poco dopo raggiunge una casetta isolata, dove Cappuccetto Rosso lo invita a entrare e gli offre del vino, sotto lo sguardo di una vecchia nonnina. Tra avance e racconti di caccia, la donna rivela la sua vera natura.

Diretto da Lorenzo Puntoni, Rosso è un cortometraggio del 2023 della durata di 19 minuti. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Puntoni insieme a Giulio Rizzo. La fotografia è firmata da Giorgio Giannoccaro, la scenografa da Marta Marrone, i costumi da Sara Sblendorio, il montaggio da Ilenia Zincone, mentre le musiche originali sono composte da Maria Violenza. Sullo schermo, invece, a dar vita ai personaggi della storia troviamo gli interpreti Marina Elena Savino, Vito Lopriore, Christian Petaroscia e Adriana Falconieri.
Rosso è un'opera prodotta con il contributo di Apulia Film Commission da Mediterraneo Cinematografica e Lumes Films di Angelo Rocco Troiano, Francesco Lattarulo e Andrea Gori per WeShort Originals. Il cortometraggio vanta una lunga lista di partecipazioni ai festival internazionali per i quali è stato selezionato: Torino Film Festival, Uppsala Short Film Festival, Love Your Shorts Film Festival, Chicago Horror Film Festival, Toscana Filmmakers Festival, Lucania Film Festival, Figari International Short Film Fest, Fantasy Day Film Festival e i festival ONE Country ONE e Nieve Roja, rispettivamente in Francia e in Argentina, dove ha vinto il premio come Miglior Corto.

Per vedere gratuitamente Rosso, con un breve break pubblicitario, è sufficiente avviare il player.

Rosso: chi è il regista Lorenzo Puntoni

Lorenzo Puntoni, nasce sull’Isola d’Elba nel 1986. Lascia la Toscana all'età di 18 anni per studiare cinema presso l'Accademia dell'immagine di L'Aquila, nella quale si diploma nel 2010. Successivamente si trasferisce a Roma, dove inizia a collaborare come aiuto regista con il CSC e con alcuni dei più interessanti registi emergenti. Dal 2019 passa dietro la macchina da presa, scrivendo e dirigendo tre cortometraggi: Persona, Acquario e Rosso. Film selezionati in tutto il mondo. Oggi è vicino a girare il suo primo lungometraggio dal titolo SEMA, in programma per il 2026.

"Rosso nasce dall'idea di ribaltare una famosissima opera letteraria e tramutarla in qualcosa di filmico, moderno e grottesco, attraverso l'uso del genere", spiega Lorenzo Puntoni. "Questo avvicinarsi a ciò che già esiste e modellarlo a proprio piacimento è qualcosa che sento molto mio. Un processo che sto ripetendo anche sulla costruzione di Sema, il mio lungometraggio d'esordio: un'idea basata su fatti storici, realmente accaduti nella prima metà del '900 in Italia, ma modellati in sceneggiatura in maniera completamente fantasiosa: costruendo un thriller psicologico ambientato in un'unica location, che non rinuncia a piccole pennellate horror".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Illusione: Francesca Archibugi presenta il suo nuovo film, ispirato a una storia vera e con Michele Riondino e Jasmine Trinca
news Cinema Illusione: Francesca Archibugi presenta il suo nuovo film, ispirato a una storia vera e con Michele Riondino e Jasmine Trinca
Francis Ford Coppola mette all'asta gli orologi di lusso, il più raro vale una fortuna: "Dopo Megalopolis non ho più soldi"
news Cinema Francis Ford Coppola mette all'asta gli orologi di lusso, il più raro vale una fortuna: "Dopo Megalopolis non ho più soldi"
Mauro Di Francesco è morto: il 'Maurino' di Attila e Sapore di Mare 2 aveva 74 anni
news Cinema Mauro Di Francesco è morto: il 'Maurino' di Attila e Sapore di Mare 2 aveva 74 anni
Frankenstein, la trasformazione di Jacob Elordi ha richiesto oltre 40 protesi
news Cinema Frankenstein, la trasformazione di Jacob Elordi ha richiesto oltre 40 protesi
The Adam Project, Mark Ruffalo ha sognato il modo in cui colpire Ryan Reynolds
news Cinema The Adam Project, Mark Ruffalo ha sognato il modo in cui colpire Ryan Reynolds
Frankenstein, svelato il look completo di Jacob Elordi: per i fan “sembra Freezer di Dragon Ball”
news Cinema Frankenstein, svelato il look completo di Jacob Elordi: per i fan “sembra Freezer di Dragon Ball”
Rebuilding: la recensione del dramma con Josh O'Connor presentato ad Alice nella città
recensione Cinema Rebuilding: la recensione del dramma con Josh O'Connor presentato ad Alice nella città
Madeleine McGraw dopo Black Phone 2 desidera un futuro nel MCU: ecco il ruolo dei suoi sogni
news Cinema Madeleine McGraw dopo Black Phone 2 desidera un futuro nel MCU: ecco il ruolo dei suoi sogni
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Amityville III
Text to Kill - Messaggio per uccidere
Il Cristo proibito
I Cospiratori
Succede anche nelle migliori famiglie
Non-Stop
Rosamunde Pilcher - L'Amore è Imprevedibile
L'insegnante va in collegio
Constantine
Agente 007, si vive solo due volte
Goodbye Mr. Holland
Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse
Film stasera in TV