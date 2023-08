Rosso, Bianco e Sangue Blu: il film è ora disponibile in esclusiva su Prime Video

News Cinema

Da oggi, venerdì 11 agosto, è disponibile in esclusiva su Prime Video Rosso, Bianco e Sangue Blu, il film basato sul best seller di Casey McQuiston, con protagonisti Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine e Uma Thurman.

E' disponibile in streaming da oggi, venerdì 11 agosto, in esclusiva su Prime Video, Rosso, Bianco e Sangue Blu, il film che segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di un film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López. Basato sul romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times acclamato dalla critica, Rosso, bianco e sangue blu vede protagonisti i giovani Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine, rispettivamente nei panni di Alex Claremont-Diaz, figlio della Presidente degli Stati Uniti (quest'ultima interpretata da Uma Thurman) e del Principe Henry d’Inghilterra, destinati a vivere una romantica e travolgente quanto inaspettata storia d'amore. Ad affiancarli nel cast del film, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.



Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una "tregua". Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati

