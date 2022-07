Rosemary's Baby ha un prequel in arrivo: è l'horror Apartment 7A. E ci sono le prove

News Cinema

L'horror Apartment 7A legato alla Paramount e prodotto da Michael Bay è quasi sicuramente il prequel del film di Roman Polanski Rosemary's Baby. Lo indicano una serie di coincidenze, e quindi possiamo gioire.

Fra i vari progetti targati Paramount Pictures ce n'è uno intitolato Apartment 7A che sappiamo essere un horror. Le riprese sono appena terminate e la regia è di Natalie Erika James, che nel 2022 ha esordito proprio con un film che fa paura: Relic, con Emily Mortimer e Bella Heathcote.

Anche Apartment 7A ha un cast interessante, perché, accanto alla protagonista Amy Leeson, troviamo Julia Garner, che abbiamo tutti apprezzato nella serie tv Inventing Anna, oltre che in Ozark. Nel film recitano inoltre Dianne Wiest, Kevin McNally, Marli Siu e Nikkita Chadha. Ma non è questa la cosa più importante. La notizia che ci sta a cuore, e che arriva da Bloody Disgusting, è che l'horror ha buone probabilità di essere nientemeno che il prequel di Rosemary's Baby, il celeberrimo film di Roman Polanski con una giovanissima Mia Farrow. Bloody Disgusting non ha alcun dubbio e fornisce una serie di prove.

Ecco perché Apartment 7A deve per forza essere il prequel di Rosemary's Baby

Innanzitutto, sul sito imdb.com, il nome del personaggio interpretato da Amy Leeson è Rosemary Woodhouse, lo stesso che aveva Mia Farrow nel film di Polanski. Sempre imdb ci informa che, in Apartment 7A, Kevin McNally impersona un certo Roman Castevet. Anagrammando il suo nome e il suo cognome viene fuori Steven Mercato, il satanista dell'horror del 1968. Inoltre, a produrre il film è la Platinum Dunes di Michael Bay, a cui dobbiamo il remake di Non aprite quella porta e quello di Venerdì 13, altri due horror famosissimi. Sia il primo che il secondo, rispettivamente usciti nel 2003 e nel 2009, conservavano il titolo originale dei cult movie del 1974 e del 1980. Infine, sempre alla Platinum Dunes e a Bay era legato, addirittura 14 anni fa, proprio un prequel di Rosemary's Baby.

Forse Bloody Disgusting ha ragione: è impossibile che ci siano tutte queste coincidenze. Certo, se il film raccontasse l'antefatto del capolavoro di Roman Polanski, sarebbe inevitabile fare un confronto, e probabilmente Apartment 7A perderebbe la battaglia.

Ricordiamo che, nel 1976, Sam O'Steen ha diretto il film tv Guardate cosa è successo al figlio di Rosemary, sequel di Rosemary's Baby con Patty Duke nel ruolo di Rosemary Woodhouse e Ruth Gordon di nuovo in quello di Minnie Castevet.