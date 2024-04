Ron Howard racconta il papà dei Muppet: ecco il trailer di Jim Henson Idea Man

News Cinema

Arriva in streaming su Disney+ dal 31 maggio il documentario che verrà presentato in prima mondiale al Festival di Cannes. Ecco il trailer di Jim Henson Idea Man.

Forse le generazioni più giovani non hanno un'idea chiara e completa di chi sia stato Jim Henson, artista straordinario che ha dato vita a personaggi leggendari come quelli del Muppet Show (da Kermit la rana a Miss Piggy, passando per Monster, Fozzie, Gonzo, Scooter e tutti gli altri), e di Sesame Street (Big Bird, Grover, Cookie Monster e Bert ed Ernie).

Oltre che marionettista, Henson è stato anche regista (di fantasy di culto come Dark Crystal e Labyrinth - Dove tutto è possibile, quello con David Bowie e Jennifer Connelly), ma anche attore, doppiatore e molto altro ancora.

A Henson, alle sue creazioni, alla sua carriera, ha deciso di dedicare un documentario Ron Howard, regista che non ha bisogno di presentazioni: il film che è venuto fuori si intitola Jim Henson Idea Man, e debutterà in streaming su Disney+ il 31 maggio, dopo che il documentario verrà presentato in prima mondiale al Festival di Cannes nella sezione Cannes Classics.

Prodotto con la piena partecipazione e collaborazione della famiglia Henson, Jim Henson Idea Man offre uno sguardo profondo e senza precedenti sull’illustre e rivoluzionaria carriera di Henson e sulla sua complessa vita personale. Utilizzando filmati d'archivio, fotografie, schizzi e diari personali di Henson inediti, oltre a interviste con coloro che lo conoscevano meglio, il film è un ritratto autorevole di uno dei creatori più ispirati e iconoclasti del mondo.

Il documentario originale Disney Branded Television è prodotto da Imagine Documentaries. Ron Howard è anche produttore insieme a Brian Grazer, Sara Bernstein, Margaret Bodde, Justin Wilkes, Mark Monroe e Christopher St. John. Paul Crowder, Meredith Kaulfers e Michael Rosenberg sono gli executive producer.