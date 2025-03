Romics XXXIV, tra Tom & Jerry e ospiti esclusivi come Barbara Baraldi, Furuya Usamaru e Hal Hickel

News Cinema

Dal 3 al 6 aprile alla Fiera di Roma si terrà la 34ma edizione del Romics, fiera crossmediale che anche a questo giro accoglierà ospiti prestigiosi: la scrittrice Barbara Baraldi (Dylan Dog), il mangaka Furuya Usamaru e il suo nuovo lavoro che debutta prima in Italia, e Hal Hickel, veterano designer di Star Wars. E Tom & Jerry compiono 85 anni!

Alla Fiera di Roma si svolgerà come di consueto l'edizione primaverile del Romics, giunto al suo 34mo appuntamento, dal 3 al 6 aprile: accanto agli ospiti speciali, alcuni dei quali Romics d'Oro alla carriera e legati a delle mostre personali in fiera, ci sono come sempre i numerosissimi appuntamenti crossmediali che ormai caratterizzano la manifestazione. Fumetti, cinema, animazione e games in cinque padiglioni, con oltre 350 espositori: diversi mondi creativi si uniscono negli eventi e negli approfondimenti gestiti dalla direttrice artistica Sabrina Perucca e da Max Giovagnoli per l'area cinema.

Vi ricordiamo di rifarvi al sito ufficiale del Romics per informarvi sul programma completo.

Romics 34, i Romics d'Oro alla carriera nell'edizione di primavera

Se fossero in carne, ossa e pelo riceverebbero anche loro un Romics d'Oro alla carriera, lunga ben 85 anni: il Romics si "accontenta" invece di festeggiare il traguardo di Tom & Jerry in altro modo, con una mostra molto particolare, comprendente materiali storici ma soprattutto una grande torta di compleanno! Sarà un'occasione per avvicinare magari anche i giovanissimi a due personaggi storici dell'animazione.

Il primo dei Romics d'Oro andrà a Barbara Baraldi, sceneggiatrice e curatrice attuale di Dylan Dog per Sergio Bonelli editore, ma attiva in tanti ambiti: oltre a ricevere il premio, parteciperà a incontri su scrittura e sceneggiatura, dialogando con alcuni dei disegnatori bonelliani. Il suo percorso attraverso l'horror e Dylan Dog sarà celebrato anche da una mostra creata appositamente per il Romics, con le più iconiche copertine realizzate dai fratelli Cestaro, attuali copertinisti della testata.

Il secondo Romics d'Oro è Furuya Usamaru, un mangaka che presenterà proprio al Romics "Shinju, una storia d'amore", il suo nuovo lavoro che esce in anteprima mondiale proprio in Italia, per i tipi di Coconino Press, riproponendo le tematiche importanti che hanno da sempre caratterizzato il suo lavoro: vita, morte, quotidianità, bullismo, revenge porn, sempre dialogando con il pubblico giovane.

Hal Hickel: premio Oscar, BAFTA, Saturn, Emmy, legato al mondo di Star Wars da oltre vent'anni, ha iniziato la sua carriera all'Industrial Light & Magic, coprendo una buona parte del design della Galassia Lontana Lontana, dagli effetti speciali con animatroniche alle tecniche digitali. Anche al Romics d'Oro Hal Hickel sarà dedicata una mostra all'interno del Padiglione 5.

Quarto Romics d'Oro sarà la character designer italocanadese Deanna Marsigliese, collaboratrice da lungo tempo della Pixar: ha creato Ansia e Noia per Inside Out 2, ma ha preso parte anche a Luca, Soul, Toy Story 4, Il viaggio di Arlo, solo per citare qualche titolo. Interessata anche alla moda, avrà la sua personale al Romics ("Creare Creature Creative") e ci farà curiosare dietro le quinte della preproduzione di questo tipo di film, in tutte le sue fasi.

Romics 34, mostre ed eventi

"Dall'Odissea ai viaggi artistici di Paolo Barbieri" è una mostra-percorso nella carriera dell'illustratore, con inediti originali a matita e video sui suoi metodi di lavoro. "Avere vent'anni" è dedicata invece al corso di fumetto e illustrazione inaugurato vent'anni or sono all'Accademia di Belli Arti di Bologna, da dove hanno mosso i primi passi stimati professionisti del settore, in Italia e all'estero. È una celebrazione (di copertine) anche quella per l'editore Becco Giallo, "Vent'anni di Becco Giallo". Per quanto riguarda "From a Galaxy Far Far Away", non vorrete di certo perdervi la riproduzione di trenta astronavi di Star Wars, a cura del polacco Yavin Group (alcune sono in scala 1:1, su 200mq di esposizione!).

Il disegnatore Disney Marco Gervasio presenterà due lavori importanti: il 2 aprile, poco prima della partenza del Romics, arriverà in edicola il nuovo numero di Topolino con una storia disegnata da lui e parlata in diversi dialetti italiani, romano compreso. La storia è scritta da Alessandro Sisti, ma è stata tradotta in romanesco, veneziano, barese e torinese da esperti linguisti. Gervasio presenterà anche una sua storia inedita sul numero 100 di Paperinik, dove l'identità segreta di Paperino incontra le sue origini, il Fantomius sul quale Marco stesso ha lavorato negli ultimi anni.

Tra gli altri incontri, citiamo "Tra mente e cuore, le emozioni del nostro tempo" sull'educazione sentimentale, "Showcase! A tu per tu con Jing Jiang" (autrice di Salt Friend e A World Ruled by Cats), un panel col francese Florent Sacré (fumettista e game designer Ubisoft), un altro con l'immaginario horror del polacco Jakub Rebelka, un altro ancora con Giovanni Timpano (disegnatore di Batman ma anche collaboratore su videogiochi come Call of Duty).

Al Movie Village ci si occuperà dell'attesissimo Un film Minecraft, Until Dawn, dei supereroi Marvel Thunderbolts* e del thriller sentimentale Muori di lei.



Un Film Minecraft: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD

Romics 34 in musica

Domenica 6 aprile "Giorgio Vanni - Live" ci farà cantare e ballare al ritmo delle sue sigle di cartoni più famose, come One Piece o Dragon Ball, mentre l'evento "Tutti i volti di Dracula: Performance tra disegno e musica" coinvolgerà la matita di Paolo Barbieri e la musica di Claudio Simonetti e dei Raggi Fotonici, per la presentazione del graphic novel "Universal Monsters: Dracula" (saldaPress). Sabato 5 aprile spegnerà 45 candeline anche Gundam, festeggiato dai doppiatori Davide Perino, Fabrizio Mazzotta e ovviamente i Raggi Fotonici. Sempre sabato, Edoardo Nevola, doppiatore di Will Smith, soffierà sulle 35 candeline di Willy, il principe di Bel-Air. Il maestro Vince Tempera accompagnerà invece l'evento per i 50 anni dell'anime di Goldrake.

Un coro di trenta voci dell'Orchestra Italiana del Cinema con Labirinto Vocale e Sezioni Auree farà assaggiare al pubblico un'anteprima del live in concert di Avatar e di altri lungometraggi, per prepararci al cineconcerto "Avatar Live", in scena l'11 e 12 aprile all'Auditorium Conciliazione di Roma.

Romics 34, altre importanti occasioni

Da ricordare sabato 5 aprile la consegna dei premi Romics del Fumetto, comprensivo del riconoscimento riservato ai Nuovi Talenti. Rai Kids invece presenterà la nuova seria animata umoristica animata Super Happy Magic Forest, fortemente improntata sull'umorismo anche slapstick, dai libri di Matty Long. Il K-Pop Contest darà spazio alle coreografie dei gruppi che ballano al ritmo delle hit più amate del mondo K-Pop. Ribaditi i premi del Gran Galà del Doppiaggio, nonché la gara del Cosplay Award con la sua variante "Kids", per permettere a grandi e piccini di emulare i loro eroi preferiti.

Il padiglione Games offrirà tornei di Mario Kart 8, Super Smash Bros e League of Legends, con l'anteprima di Tormented Souls 2 e un meet & greet con lo youtuber Ciccio Gamer. Gigaciao di Sio, Dado e Fraffrog illustrerà invece un nuovo progetto in collaborazione con Save the Children.