Romics XXXIV, arrivano i Thunderbolts* in un incontro a tema

News Cinema

Per prepararsi all'arrivo in sala di Thunderbolts*, ultima fatica dei Marvel Studios al cinema dal 30 aprile, nella 34ma edizione del Romics alla Fiera di Roma si discuterà del film in un incontro.

Si avvicina l'uscita di Thunderbolts*, il cinecomic dei Marvel Studios che chiuderà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: se ne parlerà anche al Romics, la fiera crossmediale giunta alla trentaquattresima edizione alla Fiera di Roma, in programma da giovedì 3 a domenica 6 aprile. La fiera copre fumetti, cinema, animazione, games, cosplay, eventi, premiazioni e musica su cinque padiglioni. Non poteva quindi mancare una parentesi dedicata ai supereroi marveliani, in attesa dell'inizio della Fase 6 con I Fantastici 4: Gli inizi, al cinema dal 23 luglio...

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.

Thunderbolts* discusso a Romics 34, cosa aspettarsi dal film Marvel?