Romics XXXI al via, una festa per gli 85 anni di Superman

Superman compie 85 anni e non c'è occasione migliore per cerebrarlo, con una mostra e un panel, al Romics XXXI, la manifestazione crossmediale alla Fiera di Roma dal 5 all'8 ottobre.

Superman compie 85 anni: sì, tanto è passato da quando Jerry Siegel e Joe Shuster presentarono al mondo l'antesignano del supereroe moderno, colui dal quale tutto è partito. Alla XXXI edizione del Romics, la manifestazione crossmediale che comincia oggi alla Fiera di Roma e si chiuderà domenica 8 ottobre, Kal-El sarà adeguatamente celebrato con una mostra, esclusiva per l'Italia, e con un panel a lui dedicato. Prima di esaminare i dettagli, vi ricordiamo che ulteriori informazioni sono sempre disponibili sul sito ufficiale del Romics.

Romics XXXI per Superman: 85 anni in mostra e 45 di Christopher Reeve

Gli 85 anni di Superman saranno celebrati al Romics in due maniere. Per tutta la durata della manifestazione la mostra The Power of Hope, in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Discovery Italia, si propone di ripercorrere il mito come icona mondiale di speranza e ottimismo. L'esposizione offre al pubblico tavole originali del fumetto, sin dagli anni 50 a oggi, più materiali legati alla distribuzione italiana dei primi tre lungometrggi di Superman, insieme a una collettiva firmata da giovani talenti dell'Istituto Europeo di Design (IED) di Roma, oltre a statue da collezione dedicate a Kal-El. Al Padiglione 5 Sezione Mostre, tutti i giorni della manifestazione, dalle 10 alle 20.

Sabato 7 ottobre alle 14:30 invece, presso il Palco Movie Village sempre al Padiglione 5, si terrà il panel "Superman 85: Dai fumetti ai film", moderato da Max Giovagnoli, con ospiti la giornalista e creator Eva Carducci e il nostro Antonio Bracco di Comingsoon.it. Il discorso ricostruirà le diverse anime di Superman in relazione al tema della speranza. Si parlerà dello stile con il quale il personaggio è stato presentato negli anni, oltre a concentrarsi su tutti i volti che l'hanno interpretato nei decenni (anche prima di Christopeher Reeve, il cui debutto nel Superman del 1978 compie nel 2023 ben 45 anni). Perché Superman è rimasto un eroe ancora così attuale?