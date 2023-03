Romics XXX, John Howe, concept artist del Signore degli Anelli, è Romics d'Oro: ecco la data dell'incontro

News Cinema

In questa XXX edizione del Romics alla Fiera di Roma, viene premiato col Romics d'Oro alla carriera l'artista John Howe, concept artist del Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Gli anelli del potere. Ecco quando incontrarlo in fiera.

La XXX edizione del Romics è in corso alla Fiera di Roma e terminerà domenica 2 aprile: la manifestazione copre molteplici discipline, tra fumetto, cinema, animazione, gaming e cosplay, e come sempre premia artisti dalla lunga carriera con un Romics d'Oro, dedicando al loro lavoro anche un'esposizione. Tra i Romics d'Oro di quest'anno c'è John Howe, uno dei più famosi concept artist americani. Quando sarà possibile assistere alla sua premiazione?

Romics XXX, Romics d'Oro a John Howe, concept artist del Signore degli Anelli, dal film al gdr