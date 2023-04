Romics XXX, Gaia Bussolati, senior visual effects supervisor, ospite speciale della manifestazione

News Cinema

Gaia Bussolati, da vent'anni attiva in Italia e all'estero nel settore degli effetti visivi, collaboratrice storica della EDI - Effetti Digitali Italiani, è ospite della XXX edizione del Romics, alla Fiera di Roma. Ecco la data.

Il Romics XXX è in corso alla Fiera di Roma e si concluderà domenica 2 aprile: tra i compiti principali della manifestazione crossmediale c'è anche quello di testimoniare l'attività creativa italiana a livello internazionale, nelle varie arti visuali, in questo caso nel campo degli effetti visivi: sarà infatti ospite speciale del Romics Gaia Bussolati, una delle più note Senior Visual Effects Supervisor, attiva a Hollywood come in Italia. Quando sarà possibile seguire l'incontro con lei?

Gaia Bussolati, una vita per gli effetti visivi, ospite del Romics XXX