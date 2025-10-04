Romics 35, il premio alla carriera per Kevin Pike, tra Ritorno al Futuro e Jurassic Park
Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, riceverà il Romics d'Oro alla carriera Kevin Pike, maestro degli effetti speciali su pietre miliari come Ritorno al Futuro, Jurassic Park e Lo squalo. Incontro e sessioni di autografi si terranno alla Fiera di Roma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre: ecco quando.
A ricevere uno dei Romics d'Oro alla carriera durante la 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma (in programma fino a domenica 5 ottobre) c'è una leggenda del mondo degli effetti speciali hollywoodiani: Kevin Pike, che ha posto la sua firma su elementi fondamentali di Lo squalo, Ritorno al Futuro o Jurassic Park. Con lui non è previsto solo l'incontro con la consegna del premio, ma anche due doverose sessioni di autografi, in tempo per importanti anniversari di alcuni dei film citati.
Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale del Romics.
Kevin Pike è Romics d'Oro: una vita tra gli effetti speciali, tra Lo Squalo e Ritorno al Futuro
Con Lo squalo di Steven Spielberg fresco dei suoi 50 anni, mentre Ritorno al Futuro taglia il traguardo dei 40, non ci potrebbe essere momento migliore per il Romics d'Oro alla carriera per Kevin Pike, supervisore degli effetti speciali dei film citati, ma anche di Ed Wood, Jurassic Park, Moonwalker, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, solo per citarne alcuni. Pike ritirerà l'onorificenza domenica 5 ottobre alle 14:40, presso il Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni, in un incontro con il responsabile dell'area cinema del Romics, Max Giovagnoli. L'artista e designer sarà a disposizione per firmare autografi in due signing session, sabato 4 ottobre dalle 15:30 alle 17:30, presso il padiglione 5 nel "DeLorean Corner", e nello stesso luogo sempre domenica, dalle 15:30 alle 17:30.
"Effetti SPECIALI" si diceva, non effetti "visivi". Pike infatti è stato costruttore e designer dei "prop", degli oggetti creati ad hoc per il set e per determinate storie, elementi tangibili con i quali interagiscono attori e attrici: mosse i primi passi infatti come propmaker dello Squalo (1975), e in capo a un paio d'anni si specializzò negli effetti speciali fisici. Vinse un Saturn Award proprio per la creazione della mitica DeLorean di Ritorno al Futuro, ma è stato nominato anche per il celebre "anti-gravity lean", la mossa di ballo di Michael Jackson che sfidava la fisica in Moonwalker. Membro delle associazioni professionali internazionali (DGA, SAG/AFTRA, BAFTA), nonché dei comitati per gli Effetti Visivi Speciali delle Accademie degli Oscar ed Emmy, ha lavorato anche con registi del calibro di George Lucas, Tim Burton, Taylor Hackford, John Schlesinger, Gore Verbinski, David Fincher e Jan de Bont. "La parte migliore è all'inizio, quando parli col regista, risolvi problemi, fai scattare la creatività. È lì che inizia la magia", dice Kevin del suo lavoro.