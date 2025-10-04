Romics 35, il premio alla carriera per Kevin Pike, tra Ritorno al Futuro e Jurassic Park

News Cinema

Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, riceverà il Romics d'Oro alla carriera Kevin Pike, maestro degli effetti speciali su pietre miliari come Ritorno al Futuro, Jurassic Park e Lo squalo. Incontro e sessioni di autografi si terranno alla Fiera di Roma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre: ecco quando.

A ricevere uno dei Romics d'Oro alla carriera durante la 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma (in programma fino a domenica 5 ottobre) c'è una leggenda del mondo degli effetti speciali hollywoodiani: Kevin Pike, che ha posto la sua firma su elementi fondamentali di Lo squalo, Ritorno al Futuro o Jurassic Park. Con lui non è previsto solo l'incontro con la consegna del premio, ma anche due doverose sessioni di autografi, in tempo per importanti anniversari di alcuni dei film citati.

