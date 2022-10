Romics 29, Credimi! e Amanda tra le produzioni italiane raccontate alla manifestazione

News Cinema

Sabato 8 ottobre in due panel del Romics alla Fiera di Roma si discuterà di Credimi! e Amanda, due interessanti produzioni italiane, tra supereroi nostrani e un'intrigante dramedy.

Sabato 8 ottobre è tempo di produzioni italiane al Romics, in corso alla Fiera di Roma fino a domenica 9. Nel Padiglione Movie Village ci saranno infatti due panel dedicati rispettivamente a film Credimi! di Luna Gualano, presente all'incontro con la sua protagonista Chiara Baschetti, e alla dramedy Amanda, con la regista Carolina Cavalli e il cantautore Michele Bravi, tra gli interpreti del lungometraggio.

Romics 29 e i panel su Credimi e Amanda

Il panel "Credimi! - Supereroi italiani tra film e fumetti", al Padiglione Movie Village dalle 12:00 alle 12:40 di sabato 8 ottobre, coinvolgerà la regista Luna Gualano, autrice del film Credimi!, l’attrice protagonista Chiara Baschetti (protagonista), il fumettista Stefano Pontecorvi (Ponz.) e il produttore Daniele Moretti. Il lungometraggio è appena stato reso disponibile da Direct to Digital su Prime Video, Apple Tv Worldwide e Google Play Italia. Credimi! è la storia di Vittoria, che si barcamena tra un lavoro complesso in un bar e un ex-compagno violento, cercando di crescere suo figlio Salvatore: insieme, usano la fantasia per resistere alla realtà.