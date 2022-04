Romics 28, Vincenzo Mollica riceve il Romics d'Oro alla carriera

News Cinema

Il simpatico Vincenzo Mollica, dopo una vita dedicata alle arti, tra cinema, musica e fumetto, sarà lieto di accettare il Romics d'Oro alla carriera domenica 10 aprile al Romics 28, presso la Fiera di Roma.

Potremmo chiamarlo Vincenzo Mollica o anche Vincenzo Paperica, suo alter ego disneyano sulle pagine di Topolino: sarebbe contento lo stesso uno dei più appassionati giornalisti italiani sul fronte di fumetti, cinema, musica e animazione. Vincenzo sarà dalle 14 alle 15 al Romics 28 domenica alla Fiera di Roma, padiglione 7 Romics City, per ricevere un meritato Romics d'Oro alla carriera che ha attraversato 40 anni di società e arte italiana.

Forse noto al grande pubblico soprattutto come uno dei simboli del Festival di Sanremo (lì inviato Rai dal 1981), con le sue appassionate e complici cronache fino a qualche anno fa, Vincenzo Mollica ha abbracciato la comunicazione a tutti i livelli: è stato infatti anche scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico (Prisma, Taratatà, DoReCiakGulp!), curatore di mostre e di riviste, persino disegnatore e pittore. Cosa più importante, nel corso di una carriera iniziata alla fine degli anni Settanta (dal 1980 fu al Tg1), non ha soltanto seguito manifestazioni come Festival di Venezia, Cannes e Oscar, ma si è fatto spesso tramite per mondi diversi dell'immaginario, intrecciati grazie a lui: accadde per esempio a Federico Fellini e Milo Manara per Viaggio a Tulum (ma nel suo "curriculum vitae" trovano posto grandi affetti anche con Pratt, Pazienza, Cavazzano, Crepax).

Con un amore assoluto per una cultura spesso all'epoca snobbata, tra cantautori "nazionalpopolari" e fumetto, Mollica si è anche impegnato come curatore di mostre dedicate agli artisti seguiti (il giornalista Riccardo Corbò ne riflette l'impegno, con una curatela dedicata proprio a lui al Romics). Il suo amore è stato contraccambiato, sia con la metamorfosi in Paperica sia, molto più di recente, come pupazzo animato in Viva RaiPlay! di Fiorello, uno dei tanti esponenti del mondo dello spettacolo affezionati sinceramente alla presenza tenera e gentile di Vincenzo.

Oggi va soprattutto fiero di aver incontrato sulle pagine di Topolino, in veste di Paperica, il mitico Paperino. "Compagno di avventure, mio unico Virgilio nella commedia umana."

Romics d'Oro obbligatorio.