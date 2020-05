Rocky raccontato da Stallone: il trailer del documentario che racconta la nascita di un mito

News Cinema

Debutterà on demand il 9 giugno 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, documentario dedicato al pugile Rocky Balboa e alla saga cinematografica di cui è protagonista che conta il suo inventore e interprete, Sylvester Stallone, come narratore d'eccezione.

Si chiama 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, ed è un documentario che sarà disponibile on demand dal 9 giugno che racconta storia e realizzazione del leggendario film che, nel 1976, ha portato sullo schermo per la prima volta uno dei personaggi più iconici della storia del cinema, quello ideato e interpretato da Sylvester Stallone: il pugile Rocky Balboa, protagonista poi di altri cinque film a lui intitolati e dei due spin-off di Creed.

Scritto e prodotto da Derek Wayne Johnson - che in passato si era già concentrato sul primo Rocky dirigendo un documentario sul suo regista John G. Avildsen, e che ha diretto un documentario ancora inedito sul Frank Stallone, fratello di Sylvester - 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic conta su un narratore d'eccezione come lo stesso Sly, e promette di essere imperdibile per i fan di Rocky e del suo interprete.

"Gli spettatori si possono aspettare racconti inediti e immagini che non hanno mai visto prima, tra filmini casalinghi di Avildsen, provini, e immagini dal backstage," sostiene il suo autore.

Ecco il trailer di 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, documentario sul primo Rocky narrato da Stallone: