Rocky IV, Dolph Lundgren mandò all'ospedale Sylvester Stallone? Dolph se la ride

Sylvester Stallone raccontò che rimase "quasi ucciso" nelle riprese dell'incontro di Rocky IV con Ivan Drago alias Dolph Lundgren. Oggi Dolph ride: esagerazioni di Sly?

Con l'uscita l'anno scorso di Rocky IV: Rocky vs. Drago - The Ultimate Director's Cut, la nuova edizione di Rocky IV curata da Sylverster Stallone, c'è stato un rinnovato interesse verso uno dei film simbolo degli anni Ottanta reaganiani: tra le leggende metropolitane, alimentate dallo stesso Sly, il nostro rimase quasi secco durante le riprese dell'incontro tra Rocky Balboa e Ivan Drago, per via delle botte sin troppo realistiche di Dolph Lundgren. Ma è vero o Stallone si diverte ad alimentare la mitologia?



Dolph Lundgren: "In Rocky IV non ho mandato io Sylvester Stallone all'ospedale"

In un'intervista con The Guardian, Dolph Lundgren, nella sua carriera di nuovo con Sylvester Stallone nella saga dei Mercenari, ha detto la sua sul mito dei propri cazzotti, quasi in grado durante le riprese di Rocky IV di "uccidere" Sly, a detta di quest'ultimo. Dolph se la ride:

Ma non lo so, lui continua a dirlo, magari ha ragione. Andò all'ospedale, ma non so se fu per i miei cazzotti o per il fatto che era stressato, essendo regista, protagonista e sceneggiatore. [...] Girammo quindici round in due o tre settimane, per otto o dodici ore al giorno, tirammo migliaia di pugni. Se non ti immedesimi sembra un po' finto, ma questo non significa che vuoi fare davvero male all'altra persona. Non c'era niente di personale!

Dolph ha anche lodato l'intelligenza di Sylvester Stallone nel voler rappresentare Ivan Drago più imponente di Rocky. Non ce n'era nemmeno troppo bisogno, spiega Lundgren, dato che lui è in effetti più alto di Stallone, ma Sylvester volle ugualmente enfatizzare la cosa con le inquadrature. Addirittura, nella scena della conferenza stampa, Lundgren indossò degli alzatacchi per potenziare l'effetto! "Attori meno bravi avrebbero cercato di sembrare loro più grossi, ma lui sapeva che, potenziando l'avversario, alla fine avrebbe fatto più bella figura."

Al cinema negli States solo per un giorno, l'11 novembre scorso, la Rocky IV: Rocky vs. Drago - The Ultimate Director's Cut dovrebbe essere prossimamente disponibile anche in Italia. Leggi anche Rocky IV, il robot fuori dalla Director's Cut? Ma perché era nel film?