Rocky IV, il robot potrebbe rimanere fuori dalla Director's Cut, ma perché era nel film?

Dopo 35 anni, Sylvester Stallone non sopporta più il robot Sico che nella storia veniva regalato a Paulie: dietro alla sua presenza c'è una storia...

Vi avevamo già raccontato che Sylvester Stallone sta lavorando su una Director's Cut di Rocky IV: uno dei film simbolo degli anni Ottanta, scritto, diretto e interpretato da Sly, compie infatti 35 anni e Stallone ha condiviso con i fan il suo entusiasmo per il nuovo montaggio patrocinato dalla MGM. Si è però scatenato il panico tra gli appassionati quando, a precisa domanda sui social, Sylvester ha anticipato il taglio del robot regalato a Paulie nel film, con frasi come "Il robot finisce in discarica, per sempre, basta col robot" e "Il robot non mi piace più."



Il robot in questione era il modello Sico dell'International Robotics: la sua presenza in Rocky IV nasconde una vicenda personale per Stallone, perché fu presentato in un talk show come aiuto interattivo per bambini e ragazzi afflitti da autismo. L'attore contattò l'azienda interessato a Sico, per assistere suo figlio autistico Seargeoh (attualmente quarantunenne): Sly, avendo la macchina per casa, finì per integrarla nel copione del lungometraggio, ribadendo quel processo di fusione più o meno conscia tra lui e Rocky Balboa, da sempre un marchio di fabbrica della saga.

Come l'intero Rocky IV, anche Sico è diventato un cult, non solo col passare degli anni: persino all'epoca esondò in un video di Carly Simon, "My New Boyfriend". E' difficile decidere come porsi: guardato oggettivamente, il robot in Rocky IV è completamente fuori registro e decisamente pacchiano, ma se ragionassimo davvero in questo modo, quanto del quarto capitolo di Rocky andrebbe tagliato? Il film rimane un tale monumento agli Ottanta, per estetica, messaggi, spirito e anche deliri come questo, da mantenere una sua uniformità, appartenendo ormai all'immaginario collettivo in pregi e difetti.

D'altra parte però, proprio in virtù di quell'impronta personale che Sylvester Stallone ha sempre dato a Rocky Balboa, i fan dovrebbero sforzarsi di capirlo: sarebbe facile fare battute su Sly che realizza quanto il robot sia ridicolo dopo 35 anni, ma sapendo la verità dietro al suo inserimento, azzarderemmo che forse il robot riporta anche a galla per l'attore e regista qualche ricordo non esattamente piacevole...