Robert Watts, produttore di Star Wars e Indiana Jones, ospite a IMAGinACTION a Ferrara

Robert Watts, una delle leggende di Hollywood, produttore dei Guerre Stellari e della saga di Indiana Jones, sarà ospite d'onore a IMAGinACTION a Ferrara.

La rassegna IMAGinACTION a Ferrara, dedicata al mondo dei video musicali, avrà quest'anno un ospite d'eccezione, in arrivo il 21 settembre al Teatro Comunale: si tratta di Robert Watts, un (letteralmente) leggendario producer americano, dietro a successi storici come Guerre stellari, la saga di Indiana Jones e Chi ha incastrato Roger Rabbit, tra gli altri. Tra aneddoti e ricordi, Robert si confronterà con gli autori di videoclip che sono stati negli anni pesantemente influenzati da questa cinematografia.

Nato nel 1938, Robert Watts ha attraversato da producer decenni di cinema hollywoodiano: il suo curriculum parte come assistente alla regia verso la metà degli anni Sessanta, per esempio per Thunderball - Operazione Tuono (1965). Nel reparto di produzione ha poi calcato i set di 2001 Odissea nello spazio (1968), Papillon (1973), Guerre Stellari (1977) e I predatori dell'arca perduta (1981) con relativi seguiti (ha un cammeo nel Ritorno dello Jedi, dal quale proviene una delle foto qui sopra). Da notare che l'unico premio prestigioso della sua carriera l'ottenne proprio in Italia, come miglior produttore straniero per Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988): torna da noi oggi, per parlare il 21 settembre al Teatro Comunale di Ferrara, ospite del festival IMAGinACTION, della sua carriera e di come le loro esperienze tecniche e artistiche abbiano influenzato tutti gli audiovisivi, compresi i video musicali.

La rassegna ospiterà quest'anno Mauro Repetto (883), Diodato, Marco Masini, Olly e Piero Pelù, e durante la manifestazione sarà assegnato il Premio per il Miglior Videoclip Italiano 2022-2023, da parte dell’Academy del Festival, selezionato tra oltre mille video italiani pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023. Fino al 15 settembre ci si potrà inoltre iscrivere al YOUNG IMAGinACTION AWARD 2023, incentrato per quest'edizione su "Nord Sud Ovest Est" degli 883 (la canzone compie 30 anni) e "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd (50° anniversario). I partecipanti sono invitati a spedire un video musicale o un videolive di cover dei due pezzi.

La nuova edizione di IMAGinACTION è dedicata al popolo emiliano-romagnolo: parte del ricavato delle tre serate sarà devoluto alla Protezione Civile, per il sostegno delle vittime dell'alluvione.