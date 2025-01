Robert Eggers dirigerà anche il sequel di Labyrinth!

News Cinema

Dopo l'annuncio, arrivato appena ieri, che avrebbe realizzato Werwulf, Variety conferma che Robert Eggers è al lavoro su un sequel del mitico Labyrinth di Jim Henson.

Questo deve essere decisamente un bel periodo per Robert Eggers, che, dopo il successo di Nosferatu, ha ben due progetti di alto profilo in preparazione. Di uno, il film licantropico medievale Werwulf, vi avevamo riferito ieri, mentre Variety conferma oggi (dopo che la notizia era apparsa sulla newsletter di InSneider) che il regista scriverà, col suo coautore Sjòn, e dirigerà il sequel del cult movie fantasy Labyrinth, diretto da Jim Henson nel 1986, che aveva come interpreti (oltre ai pupazzi da lui creati), David Bowie e Jennifer Connelly, e una sceneggiatura di Terry Jones dei Monty Python.

Il sequel di Labyrinth di Robert Eggers

A produrre il film sono ancora Chris Columbus ed Eleanor Columbus, che collaborano ormai stabilmente col regista, assieme a Lisa Henson, figlia di Jim Henson. La casa di produzione è la TriStar Pictures. Si era già parlato in passato di questo progetto che avrebbe dovuto essere diretto da Scott Derrickson, cui adesso è subentrato ufficialmente Eggers. Nel 2023, quando era ancora in mano al regista di Doctor Strange, la sceneggiatura era stata scritta da Maggie Levin. Non si sa aa questo punto se il progetto manterrà lo status di sequel, come venne annunciato all'epoca, o non sarà, piuttosto, un reboot. Il Labyrinth originale, ora riconosciuto come un film di culto, fu un fiasco al box office nonostante la presenza di Bowie e delle sue canzoni. Col tempo, è stato riscoperto in home video e e ha dato vita a fumetti, videogame, proiezioni speciali e perfino a un ballo in maschera dei fan. Staremo a vedere cosa ne farà Robert Eggers.