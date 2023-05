Robert De Niro a 79 anni sugli scudi a Cannes in Killers of the Flower Moon e di nuovo papà

News Cinema

Non c'è dubbio che questo sia un bel momento per Robert De Niro, che insieme a Leonardo DiCaprio ha conquistato il pubblico del Festival di Cannes con l'acclamato Killers of the Flower Moon, sua decima collaborazione con Martin Scorsese, regista quasi coetaneo a cui deve i suoi ruoli migliori, il suo secondo Oscar per Toro scatenato e tre candidature al premio. Ma non è solo la sua interpretazione nel nuovo film di Scorsese a far parlare dell'attore, che a 79 anni, zitto zitto, ha avuto il settimo figlio, una bambina, dalla giovane compagna che lo ha accompagnato a Cannes, Tiffany Chen, con la quale sta dal 2021.

La grande famiglia allargata di Robert De Niro

La vita sentimentale di Robert De Niro è stata piuttosto movimentata e la sua numerosa prole spiega forse il motivo per cui questo grande attore a un certo punto della sua carriera abbia deciso di accettare più o meno qualsiasi ruolo, tanto che molti lo avevano reputato "bollito". Dal 1976 al 1988 è stato sposato con l'attrice Diahnne Abbott, da cui ha avuto il figlio Raphael e di cui ha adottato la figlia avuta da lei da un precedente matrimonio. Nel 1995, con madre surrogata, ha due gemelli, Julian Henry e Aaron Kendrik, dalla compagna Toukie Smith. Nel 1997 sposa Grace Hightower: sarà il suo matrimonio più lungo, ripreso dopo una momentanea separazione, che dura fino al 2018. Da lei ha il figlio Elliott e la figlia Helen Grace, sempre nata da madre surrogata. Dopo la fine dell'unione con Hightower, De Niro inizia a frequentare Tiffany Chen, che fa l'istruttrice di arti marziali e che ha conosciuto nel 2015 sul set del film Lo stagista inaspettato. Da lei, lo scorso 6 aprile, ha avuto la figlia Gia Virginia. La nascita della bambina non è stata pubblicizzata ed è stato proprio De Niro, pochi giorni fa, a correggere un'intervistatrice che gli aveva chiesto dei suoi 6 figli, dicendo che in realtà erano sette. L'attore ha anche quattro nipoti.