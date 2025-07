Road House 2, Guy Ritchie abbandona il progetto Amazon MGM Studios

News Cinema

Guy Ritchie non dirigerà più Road House 2, il sequel del film con Jake Gyllenhaal e prodotto da Amazon MGM Studios: chi lo sostituirà?

Guy Ritchie non sarà più il regista di Road House 2, il sequel del film del 2024 con protagonista Jake Gyllenhaal. Come rivelato da Deadline, infatti, il regista di Sherlock Holmes e Aladdin ha abbandonato il progetto targato Amazon MGM Studios. Chi potrebbe sostituirlo?

Road House 2, Guy Ritchie abbandona la regia del film

Il coinvolgimento di Guy Ritchie era stato annunciato ad aprile, ma a distanza di pochi mesi, Deadline ha rivelato che il regista non dirigerà più il sequel di Road House, reboot de Il duro di Road House con Patrick Swayze, con protagonista Jake Gyllenhaal. L'addio di Ritchie al sequel comporterà probabilmente anche un ritardo nell'inizio delle riprese, previste per settembre 2025.

Il film, riferisce il sito, resta una priorità per Amazon MGM Studios e sono in corso le ricerche per un nuovo regista, oltre che per i casting. Si tratta del secondo cambio alla regia per Road House 2, dopo l'abbandono da parte di Doug Liman, sostituito proprio da Ritchie. Attualmente, Jake Gyllenhaal ritornerà nel sequel nel ruolo dell'ex combattente UFC Dalton e sarà affiancato da Dave Bautista, che dovrebbe interpretare un ex lottatore. A scrivere la sceneggiatura è stato chiamato Will Beall (Bad Boys 4).

Nel cast del primo film erano presenti anche Ben Gazzara, Kelly Lynch e Sam Elliott, ma stando alle ultime notizie, pare che Road House 2 avrà un cast diverso, con l'introduzione di nuovi personaggi.