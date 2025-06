Road House 2: Dave Bautista nel cast del sequel che passa a Guy Ritchie e cambia tutto

News Cinema

Uscito, tra le polemiche di Doug Liman, direttamente su Prime Video, Road House è stato un grande successo. Adesso la regia del sequel è passata a Guy Ritchie e nel cast, del tutto nuovo, entra Dave Bautista.

Stando all'esclusiva del sito Nexus Point News, che cita fonti dirette, Dave Bautista è entrato a far pare del cast di Road House 2, sequel del grande successo degli Amazon Studios che a sua volta era un reboot de Il duro del Road House con Patrick Swayze. Se ricordate, il regista Doug Liman era stato molto critico, per usare un eufemismo, sulla decisione di far uscire il film direttamente in streaming, dove è rapidamente diventato uno dei più visti. Ma a quanto pare non è questa l'unica novità del sequel, di cui già si sapeva, se le fonti sono affidabili. Vediamo cos'altro è cambiato o cambierà.

Road House 2 con Dave Bautista diretto da Guy Ritchie

Non ci sorprende, dopo tutto quello che è successo, che Doug Liman sia stato rimpiazzato alla regia da Guy Ritchie, che ultimamente è diventato un riferimento sicuro per la piattaforma streaming. Ma Nexus riporta anche che Bautista dovrebbe interpretare un ex lottatore, come il personaggio di Jake Gyllenhaal nel primo film, e che il sequel introdurrà "un nuovo cast di personaggi, il che significa che la maggior parte del cast del primo film non tornerà". Contrariamente al detto "squadra che vince non si cambia", insomma, nel caso di Road House 2 cambierebbe tutto. Sulla sceneggiatura è all'opera Will Beall. L'inizio delle riprese è previsto per l'autunno.