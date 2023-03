RIP Tom Sizemore: morto a 61 anni l'attore americano di Heat e Salvate il soldato Ryan

News Cinema

Intenso sul set, travagliato ed eccessivo nella vita, Tom Sizemore è morto a Los Angeles in seguito a un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito qualche giorno fa.

Tom Sizemore è morto nella notte al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, dove era da giorni ricoverato e in coma irreversibile in seguito a un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito il 18 febbraio. L'attore aveva 61 anni.

Diceva di essere venuto dal nulla, anche se era nato a Detroit da una famiglia borghese, padre avvocato e madre impegnata in politica. Iniziò a studiare recitazione nella sua città natale, poi a Philadelphia, e poi iniziò a recitare nei teatri off-Broadway di New York, mentre come da copione lavorava come cameriere per mantenersi.

Al cinema debutta nel 1989, a nemmeno trent'anni, in Sorvegliato speciale, al fianco di Stallone, per poi prendere parte, sempre in ruoli secondari, a film come Nato il quattro luglio, Blue Steel, Point Break e Una vita al massimo.

Il suo primo ruolo di un certo rilievo è quello del detective Jack Scagnetti di Assassini nati di Oliver Stone, sul cui set ruppe accidentalmente il naso a Juliette Lewis. L'anno dopo affronta il suo ruolo più memorabile, quello del rapinatore Michael Cheritto, amante dell'azione, in Heat di Michael Mann. È però quello, recitato altrettanto bene, del sergente Horvath di Salvate il soldato Ryan di Spielberg (film che scelse di girare rinunciando all'offerta di Terrence Malick di essere nel cast della Sottile linea rossa), a regalargli la notorietà presso il grande pubblico.

Lo vedremo poi in Al di là della vita, Pianeta rosso, Pearl Harbor e Black Hawk Down, e ancora in una infinità di B-movie di non particolare rilievo.

Intenso sul set, nella vita Sizemore è stato irrequieto e con una dichiarata tendenza agli eccessi, come testimonia una biografia contrassegnata dalla pubblicazione di video hard, accuse di violenza domestica arrivate da fidanzate come l'attrice Maeve Quinlan e la controversa Heidi Fleiss, condanne per droga (fin da molto giovane il suo grande problema) e accuse di aggressioni sessuali.