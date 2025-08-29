Ridley Scott rifiutò 20 milioni per dirigere Terminator 3: "Non era roba mia"
Intervistato dal Guardian, l'immarcescibile Ridley Scott, anni 87, ha raccontato di quando gli fu offerta la regia di Terminator 3: stava quasi per accettare, ma la consapevolezza del proprio stile lo tenne lontano da una tentazione MOLTO remunerativa...
Ve lo sareste immaginato un Terminator 3 - Le macchine ribelli con la regia addirittura di Ridley Scott? Per un attimo l'oggi ottantasettenne maestro inglese accarezzò davvero la proposta di subentrare a James Cameron dietro alla macchina da presa per il terzo atto della saga sci-fi, come ricordiamo poi in effetti uscito nel 2003 con un'altra firma. Confidandosi col Guardian il buon Ridley, reduce da Il gladiatore II, ha spiegato che però lo trattennero il buon senso e la consapevolezza del proprio approccio al materiale, quasi certamente sbagliato. Ma rinunciò a una cifra molto alta... Leggi anche Ridley Scott: "Alien dovrebbe essere importante quanto Star Wars o Star Trek!"
Terminator 3, Ridley Scott non se la sentì di accettare la regia, per incompatibilità con l'approccio
Torniamo indietro di poco più di vent'anni. Si voleva riavviare la saga di Terminator con un terzo capitolo, coinvolgendo ancora Arnold Schwarzenegger, poco prima che diventasse Governatore della California per due mandati (2003-2011). Alla fine Terminator 3 - Le macchine ribelli arrivò in sala nel 2003 diretto da Jonathan Mostow, interpretato da Nick Stahl (John Connor), Claire Danes, Schwarzy e la nuova "Terminatrix" T-X, la sostanzialmente meteora Kristanna Loken. Con un budget sotto i 190 milioni di dollari, dovrebbe essere andato faticosamente in pari con 433.400.000 raccolti nel mondo, anche se non ne conosciamo i costi di marketing. Ad ogni modo, già notando l'assenza di James Cameron, si intuisce che la preparazione di un terzo atto che arrivò a dodici anni di distanza dal leggendario Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) fosse stata piuttosto sofferta. Oggi Scott rivela che andò molto vicino a occuparsene, ma...
Ne vado fiero. Rifiutai un ingaggio da 20 milioni di dollari. Per dire, a me non mi si compra, belli. Uno mi suggerì: "Chiedi quello che prende Arnie". Pensai: "Ci provo". Dissi: "Voglio quello che prende Arnie". Quando mi dissero di sì, pensai: "Oh cazzo". Ma non ci riuscii. Non era roba mia. È come un film di Bond. L'essenza di un film di Bond è il camp, il divertimento. Terminator è un puro fumetto. Avrei cercato di renderlo realistico. Ecco perché non mi hanno mai chiesto di fare un film di Bond, perché potrei mandare tutto a puttane.