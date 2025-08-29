News Cinema

Ridley Scott rifiutò 20 milioni per dirigere Terminator 3: "Non era roba mia"

Intervistato dal Guardian, l'immarcescibile Ridley Scott, anni 87, ha raccontato di quando gli fu offerta la regia di Terminator 3: stava quasi per accettare, ma la consapevolezza del proprio stile lo tenne lontano da una tentazione MOLTO remunerativa...