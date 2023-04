Ricordiamo il talento di Heath Ledger con cinque dei suoi film che trovate in streaming

News Cinema

L'attore scomparso nel 2008 avrebbe compiuto oggi 44 anni. Ecco cinque film in streaming per ripercorrere le tappe di una carriera folgorante.

Il 4 aprile 1979 nasceva a Perth, in Australia, un attore dal talento cristallino quale è stato Heath Ledger. Scomparso prematuramente a soli 28 anni d’età, Ledger era però già riuscito ad affermarsi come uno degli interpreti più coraggiosi della sua generazione. I ruoli da lui scelti, sia in produzioni votate al grande pubblico che in lungometraggi indipendenti e d’autore, hanno dimostrano una volontà costante di mettersi in gioco e sperimentare attraverso i propri personaggi. Questi i cinque film in streaming che hanno sedimentato per sempre Heath Ledger nel Nostro cuore cinefilo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Heath Ledger

Monster’s Ball - L’ombra della vita

Il destino di un cavaliere

I segreti di Brokeback Mountain

Io non sono qui

Il Cavaliere Oscuro

Monster’s Ball - L’ombra della vita (2001)

Forse il dramma più livido e disperato di inizio millennio. Un padre e figlio che non riescono a connettere e lavorano insieme nel braccio della morte. Una donna che perde tutto e tenta di sopravvivere lottando con le unghie. Ledger accetta un ruolo minore ma devastante recitando accanto a un grande Billy Bob Thornton e a una Halle Berry da Oscar. Monster’s Ball - L’ombra della vita scuote nel profondo, colpisce nell’anima, diretto con lucidità da Marc Forster. Film per chi vuole provare emozioni forti, quasi devastanti. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il destino di un cavaliere (2001)

Un Brian Helgeland in grande spolvero dirige questa fiaba che mescola mitologia del passato e fascinazioni contemporanee facendone un film di culto per il pubblico più giovane. Ledger è un protagonista molto carismatico, a supporto Paul Bettany, Mark Addy e Alan Tudyk fanno faville, Shannyn Sossamon è semplicemente celestiale. Il destino di un cavaliere è un film spensierato e gradevolissimo, che si ama vedere ogni volta. E quando parte David Bowie ci si innamora sul serio…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

I segreti di Brokeback Mountain (2005)

I Segreti di Brokeback Mountain: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il film della svolta per Ledger, un’interpretazione meravigliosa e trattenuta, dolorosa e infuocata per un personaggio indimenticabile. Lui e Jake Gyllenhaal sono il cuore di I segreti di Brokeback Mountain, dramma che Ang Lee dirige con una sensibilità e un’attenzione alle psicologie dei personaggi incredibile. Nomination all’Oscar per i due attori e al film, statuetta per la regia e l’adattamento. E Leone d’Oro a Venezia per un lungometraggio di rottura, che sa arrivare a parlare a ogni spettatore con sincerità e a tratti grande dolcezza. Un vero capolavoro. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Io non sono qui (2007)

Io non sono qui: Trailer in lingua originale Altra partecipazione di lusso nel “biopic” ideale dedicato da Todd Haynes alla leggenda di Bob Dylan. Ledger interpreta brevemente una delle varie versioni del cantautore. Io non sono qui vede nel cast anche Charlotte Gainsbourg, Richard Gere, Christian Bale e soprattutto una straordinaria Cate Blanchett, che vince la Coppa Volpi a Venezia e ottiene la nomination all’Oscar. Film enigmatico e affascinante, un quadro umano, psicologico e musicale di rara finezza. Film d’autore nel senso migliore del concetto. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Il Cavaliere Oscuro (2008)

Oscar postumo come miglior attore non protagonista per una prova terrificante e insieme elegante. Heath Ledger compone il suo Joker in maniera precisa e contemporanea, facendone un “villain” d’eccezione. Il Cavaliere Oscuro spesso vacilla, perde coesione narrativa ma propone grande cinema d’azione, con sequenze da antologia. Christian Bale come Batman non si discute, anche il resto del cast eleva il prodotto. Enorme successo per uno dei migliori cinecomic mai realizzati. Ma non il migliore, sia chiaro, il precedente Batman Begins gli era molto superiore. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, NOW.