Ricomincio da me, una famiglia teneramente in subbuglio: Intervista con Camille Cottin e il giovane regista Nathan Ambrosioni

Una commedia divertente e un po' amara conferma la grande bravura e l'empatia di Camille Cottin. Si intitola Ricomincio da me, è appena uscita nelle sale e ce la raccontano la protagonista stessa e il regista in questa intervista.

Ha superato i 40 anni, con cinque figli che ha tirato su da sola, e una carriera da cantante evaporata sul nascere dopo un grande hit da giovanissima per pensare a loro i figli. Ma ora i più grandi stanno finendo le scuole, sono pronti a lasciare casa. Fra maternità e adolescenza e la malinconia di una madre che cerca di rimettere in gioco la sua vita, personale e professionale, quando i “bambini” diventano uomini, sono al centro della commedia agrodolce francese Ricomincio da me, appena uscita in sala per Wanted Cinema.

Diretta dal classe ’99 Nathan Ambrosioni, vede come protagonista assoluta una fuoriclasse come Camlle Cottin, che in pochi anni dal successo della serie Call My Agent è ormai un’attrice fra le più affermate del cinema francese, vista anche a Hollywood in film come Stillwater, House of Gucci, Assassinio a Venezia. Qui interpreta Antonia, detta Toni, una madre single di cinque figli ormai grandi che vuole rifarsi una vita. Un film allo stesso tempo divertente e malinconico, toccante e capace di toccare corde universali con una sensibilità personale e piena di verità. Curioso che sia poco più che ventenne il regista, appunto il giovane prodigio Nathan Ambrosioni, che abbiamo incontrato insieme a Camille Cottin nella splendida sede dell’ambasciata di Francia a Roma, Palazzo Farnese.

“Nella mia vita privata ho attraversato anche io, non con i miei figli ma in maniera diversa, un periodo di passaggio, di metamorfosi”, ci ha detto la protagonista. “Mi sono avvicinata a questo film con attenzione e partecipazione, trovo che Nathan abbia approcciato queste questioni con grande umorismo e poesia, grazie e delicatezza. Ma nonostante questo con una sfumatura amara. Un ritratto della famiglia, attraverso le personalità di questi ragazzi, oltre che di Toni, la madre che interpreto, che regala qualcosa di molto vero e allo stesso tempo un piccolo slittamento che non lo rende semplicemente una riproposizione della realtà, ma un poema”.

Come è riuscito a rendere tutta questa autenticità, lei che ha poco più di vent’anni e racconta una protagonista quarantenne che viene sconvolta dai figli ormai pronti a lasciare casa? Ogni ragazzo è descritto con una personalità ben descritta e rappresentata.

Nathan Ambrosioni. Riguardo agli adolescenti, volevo raccontare la mia generazione, quella a cui appartengo. Ho la stessa età degli attori che interpretano i due figli più grandi di Toni. Volevo rappresentarli nella loro complessità, nella tenerezza che provo per loro. Con la loro complessa umanità, pur nell’egoismo legato inevitabilmente all’adolescenza. Vediamo quanto imparano dalla madre e cambiano. Per quanto riguarda Toni, è buffo perché non mi sento così lontano come età da Camille quando parliamo, non c’è poi così tanta differenza, non sono neanche vent’anni. (In realtà sono ventuno ndr). Solo una generazione ci separa, non c’è una vera separazione fra di noi. Ho molte cose da imparare da lei, perché ne sa più di me, sul cinema ma non solo. Ho rispetto per lei, ma anche per gli adolescenti, non volevo trattarla diversamente dagli altri. È la madre, ma è come se fosse un sesto fratello. Cambiano insieme. Poi è una madre molto giovane, nell’attitudine è molto simile alla figlia maggiore. Per me sono come due sorelle che si parlano. Forse perché nel film l’ha avuta così giovane.

Come avete lavorato con i ragazzi per costruire la credibilità e l’intimità che il film trasmette?

Camille Cottin I ragazzi hanno passato molto tempo insieme, dormivano nello stesso posto, hanno fatto molte partite a carte.

N.A. Ma con loro non ho fatto più prove che con te.

C.C. Molto si è svolto sul set. Nathan è molto serio ed entusiasta, pieno di gioia. Ma è stato serio. Eravamo tutti contenti di lavorare insieme, c’era un lato cameratesco, ma non mi rivolgevo certo a Nathan pensando che aveva vent’anni meno di me. Ognuno di noi era al proprio posto, pronto a mettercela tutta per far andare avanti la nave.

È interessante perché ci sono molte scene nell’intimità del quotidiano dei protagonisti, nelle camere da letto, all’interno della casa.

N.A. È un film su dinamiche molto intime, quindi doveva avere quella dimensione. Anche se Toni per me è una supereroina, occupandosi dei suoi cinque figli. Volevo che fosse un film di interni, affrontando questioni talmente intime e legate a Toni, alla sua personalità, al carattere e a quello che sarebbe diventata. Se il film fosse stato troppo spettacolare, dal punto di vista visivo o scenografico, si sarebbe allontanata dall’interiorità di Toni, mentre serviva rimanerci molto vicini. È vero che Toni ha costruito la sua vita in un contesto molto chiuso, non si è mai concessa uno sviluppo reale della sua vita, non ha ancora degli orizzonti chiari, li troverà solo alla fine, quando dei muri iniziano a cadere.

Vuole aggiungere qualcosa sull’essere rinchiusi? È vero che nel film entra ed esce molte volte dalle stanze dei figli e dall’appartamento in generale…

C.C. È il suo movimento perpetuo (ride ndr). È lei che fa andare avanti la baracca, anche dal punto di vista fisico.

N.A. Con Camille ci siamo detti da subito che sarebbe stata un personaggio sempre in movimento, effettivamente apre e chiude molte porte. Mi piaceva che ci fosse questo aspetto un po’ teatrale, anche se non c’è niente di improvvisato. Sono delle scene di vita quotidiana che iniziano e finiscono, legate una all’altra anche se apparentemente non lo sono. La macchina si muove solo grazie a Toni, non ci sono praticamente momenti girati con la macchina da presa in spalla, perché volevo che rimanesse ancorata al suolo e si muovesse solo perché si muoveva Toni. Dovevano essere i personaggi a dare vita alla macchina da presa, non il contrario. È un film di personaggi e l’emozione non poteva che venire da loro, la camera non poteva raccontare qualcosa di più rispetto a loro.

Com’è andata con gli altri giovani attori?

C.C. Quello che si vede è il frutto di quello che mi hanno dato. È un ruolo in cui ero molto in ascolto, della generosità e la verità della loro reazione, dei colori che hanno dato ai loro personaggi. Lei riceve tutto, deve sempre incassare, rispondere a ogni bisogno, osservare ogni segno e reagire. È davvero sempre in reazione a qualcosa legata ai figli. La mia partitura è il frutto di quello che mi hanno dato e mi hanno dato qualcosa di enorme, o meglio l’hanno dato al film e io ne ho approfittato.

Mi sembra che sia una madre diversa con ognuno dei figli, una cosa che trovo molto interessante.

C.C. Nathan ha costruito nella sceneggiatura un rapporto diverso con ognuno dei ragazzi. Il suo talento è servito a renderli sottili e reali, una cosa davvero bella. Io mi sono semplicemente tuffata per approfondire tutte le piste che mi aveva regalato.