Richard Dreyfuss torna in un film di squali: ecco il trailer di Into the Deep

A cinquant'anni di distanza dal capolavoro di Steven Spielberg che ha aperto la strada a un fortunato e amatissimo sottogenere, l'attore torna a recitare in uno shark-movie. Ecco trailer e trama di Into the Deep.

Lo squalo di Steven Spielberg non è solo un indiscutibile capolavoro. Non è solo il film che ha inventato il moderno concetto di blockbuster. Non è solo un film che avuto un impatto senza precedenti sugli spettatori (e su tutto questo vi consiglio caldamente di vedere il videosaggio sul film di Sasha Stone, parte della serie Voir che trovate in streaming su Netflix).

Lo squalo è stato anche il film che ha dato la stura alla produzione di innumerevoli film più o meno analoghi, ovvero alla creazione dell'amatissimo sottogenere degli shark-movie.

Curioso che, a praticamente cinquant'anni dalla realizzazione di quel film, uno dei suoi protagonisti, il Richard Dreyfuss che interpretava oceanografo Matt Hooper, torni anche solo in un ruolo secondario nel cast di un film appartenente a questo sottogenere. A naso non un film imperdibile (diciamo che le scelte professionali di Dreyfuss ultimamente sono un po' particolari), ma che comunque vale la pena segnalare.

Il film, che vede come vera protagonista Scout Taylor-Compton (quella degli Halloween di Rob Zombie), si intitola Into the Deep, e debutterà in digitale negli USA a fine gennaio. La trama, secondo quanto riportato, è quella di un gruppo di pirati dei giorni nostri che, nel tentativo di recuperare un carico di droga finito in fondo al mare, sequestra una barca di turisti e li obbliga a immergersi in acque ovviamente infestate dagli squali per raggiungere la merce e riportarla in superficie.

Per dovere di cronaca riportiamo che la sceneggiatura è firmata da Chad Law e Josh Ridghway e alla regia c'è un tale Christian Sesma. Qui sotto il trailer e il poster di Into the Deep.