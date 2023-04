Renfield, Nicolas Cage svela le interminabili ore al make-up sul set del film

News Cinema

Nicolas Cage interpreta il Conte Dracula in Renfield e ha svelato di recente il numero di ore passate sul set a realizzare il suo make-up per il ruolo.

Nicolas Cage ha trascorso ore interminabili sul set per raffinare il suo make-up da Conte Dracula in Renfield. L’attore torna sul grande schermo e ancora una volta al fianco di Nicholas Hault. Il vero protagonista, com’è facilmente intuibile dal titolo scelto, è proprio Renfield, al servizio dell’iconico vampiro che ad un certo punto si ribella e reclama la sua libertà. Una scelta che renderà il Conte Dracula poco felice e scatenerà una lotta tra fazioni.



Renfield: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Renfield, quante ore ha trascorso Nicolas Cage al make-up sul set del film

Commedia horror, Renfield permette a Nicolas Cage di essere facilmente riconoscibile nel ruolo del Conte Dracula. Tuttavia, ad un certo punto, il vampiro ha necessitato del supporto al make-up. A seguito di un grave incantesimo, il viso del vampiro appare sfigurato e ciò ha comportato una lunga sessione di make-up per Nicolas Cage. L’attore, in un’intervista con Entertainment Weekly, ha svelato il numero preciso trascorso sul set soltanto alla postazione trucco, menzionando il team di make-up artist del film:

Devo dare tutto il merito a Chris McKay e Christian Tinsley. Mi pare che ci fossero quattro look diversi. Il primo, però, è durato circa otto ore di trucco, erano letteralmente 9 chili di make-up sia sul corpo che sul viso. Ma ho sempre voluto vivere quell'esperienza perché sono un tale fan di Lon Chaney e di quello che ha fatto. La cosa positiva è che riuscivo comunque a comunicare con gli occhi. Ricordo di averne parlato con Chris McKay, volevo assicurarmi di poter ancora comunicare con lo sguardo, trasmettere le emozioni nonostante fossi sommerso da tutto quel make-up.

Renfield è ambientato nella moderna New Orleas, diretto da Chris McKay e scritto da Ryan Ridley. Nicholas Hoult interpreta un servitore leale e longevo che frequenta un gruppo di supporto per relazioni violente e infatti il regista ha puntualizzato: “Renfield parla di una relazione di co-dipendenza con un boss infernale, interpretato da Nicolas Cage. È la storia di un ragazzo che deve opporsi al suo capo e riprendersi il potere”. Mentre negli Stati Uniti la commedia horror è attesa a metà aprile, in Italia il film uscirà il 25 maggio 2023, per cui dovremo attendere ancora un po’ prima di ammirare il Dracula di Cage (con make-up annesso) sul grande schermo.